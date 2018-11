Nem szállítják el a porták elé rakott növényi hulladékot

A térségbe ugyan nem gyűrűzött be az ország más részein tapasztalható kommunálisszemét-szállítási mizéria­, de a zöldhulladékot nem viszik el.

A hatvani képviselő-testület legutóbbi ülésén az egyik legfontosabb téma a hulladékgazdálkodás ­kérdése volt. Horváth Richárd polgármester közölte: a ­jelenlegi szolgáltató arról ­tájékoztatta, hogy nem tervezi elvégezni az őszi zöldhulladék-gyűjtést. A városvezető ezzel kapcsolatban mind a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mind pedig a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének levélben fogalmazta meg kifogásait, ám elmondása szerint választ ezidáig senkitől nem kapott. Ez azért is sajnálatos – jelentette ki –, mert ebben az időszakban szükség esetén akár kéthetente is el kellene vinni a növénymaradványokat.

Mint megírtuk, korábban Hatvan volt a társulás vezetője, s az önkormányzat anyagilag is segítette, hogy a térségben zökkenőmentes legyen a szállítás. Később Heréd lett a gesztor, és a települések szavazati jogát is megváltoztatták, a szolgáltatás elvégzését pedig egy turai cég vette át. E lépések ellen a hatvani önkormányzat többször tiltakozott, egyebek közt azzal érvelve, hogy az új szolgáltató korábban mindössze négy településen végezte a hulladékelszállítást, mégpedig – álláspontjuk szerint – veszteségesen, továbbá, hogy a térségközponti szerep, a hulladékkezelő itteni telephelye, valamint a tapasztalat is a Zagyva-parti város mellett szólna.

– Ragaszkodunk ahhoz, hogy a cég mielőbb végezze el kötelezettségeit. Amennyiben ezt nem teszi meg, a város megoldja a problémát, noha ez nem a mi feladatunk – szögezte le Horváth Richárd.

Amint arról az országos sajtó az elmúlt hetekben beszámolt, az Észak-Pest megyei és Nógrád megyei régiókban több tucat településen leállt a hulladékszállítás. Korábban a szolgáltatás nem megfelelő színvonalára hivatkozva több önkormányzat saját szolgáltató céget hozott létre vagy kért fel a hulladékszállításra. Az említett régiók ­Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás hétfői ülésén felvetődött az elnök lemondatásának lehetősége is, miközben a hulladékszállítás irányítását a katasztrófavédelem vette át, a szolgáltató cégtől pedig megvonták a megfelelhetőségi véleményt.

A hatvani történésekről – amely csak részben hatvani, hiszen a környék településeiről sem szállítják el a zöldhulladékot, ám utóbbiak esetében nem számottevő az igény – megkérdeztük Kómár József­ herédi polgármestert, a Zagyvakörnyéki ­Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét, aki azt mondta: a napokban közleményben tájékoztatják az érintetteket álláspontjukról.