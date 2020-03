Nem tudni még, mit okoz az enyhe idő a Heves megyei földeken

Hiába jó az embernek, ha meleg a tél, ha a növényeknek nem az. Nem pusztulnak el ugyanis a talajban a kártevők és a kórokozók, amikkel a hidegnek ­kellene végeznie, emiatt a mezőgazdaságban számos negatív hozadéka van annak, ha enyhe a tél.

Telente a tartósan alacsony hőmérséklet és a rövidebb nappalok hatással vannak az évelő növények ciklusaira. Ilyenkor a növények egyfajta téli álmot alszanak. A növekedésük ilyenkor megtorpan, az erre fordított energiát a téli hónapok alatt elraktározzák. Emiatt télen nem lesznek új hajtásaik, csak rügyfakadáskor.

– Ha nincs tartós lehűlés, elmarad a raktározás folyamata és a gyümölcsfákon kevesebb rügy fog nőni, tehát ezzel a terméshozam is alacsonyabb lesz. A gazdák erre már a szezon kezdetén odafigyelnek. Az is veszélyes, ha a korai télben a növények túl korán kirügyeznek, mert ha ilyenkor visszafagy a levegő, a termés is odaveszhet. A növényvilágnak tehát szüksége van a hideg telekre – mondja egy poroszlói gazda, aki azt is hozzátette, hogy ha nem lesz jó a hozam, várhatóan az egekbe emelik az árakat a hazai termelők.

Portálunk kérdésére Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei igazgatója az enyhe tél szántóföldi növénytermesztésre gyakorolt hatásairól elmondta, hogy a mögöttünk álló enyhe tél növénytermesztésre gyakorolt gazdasági hatását nehéz még egyértelműen meghatározni. – A gazdálkodási év elején járunk és figyelembe véve az elmúlt évek változékony, szélsőségeket produkáló időjárását az elkövetkezendő hónapok nagyban meghatározzák még a végeredményt. Az őszi vetések és talajmunkák elvégzésére optimálisak voltak a feltételek előző év végén. Fagyok csak december elején jelentkeztek, így a későn lekerülő növények után is lehetett optimális magágyat készíteni, a vetések elvégzésére is jutott idő. A tavaszi vetéseket meg lehetett alapozni a jó minőségben elvégezhető szántásokkal vagy a talajok lazításával – magyarázta a szakember, s hozzátette: mindezen munkálatokat még a nehezen művelhető kötött talajokon is el lehetett végezni.

– Az enyhe tél azonban több tekintetben is hátrányos a gazdálkodásra, amely nem közvetlenül a kultúrára van negatív hatással, hanem a megváltozott életkörülmények nehezítik a fejlődést – részletezte Jakab Tamás, és megerősítette, hogy az állati károsítók a fagyos, hideg periódus hiánya miatt valóban felszaporodtak, melyet elősegít, hogy természetes ellenségeikből is kevesebb van jelen. – Különösen nagy kárt okoztak az évelő szálas takarmánytermő területeken, ahol folyamatosan károsítják az áttelelő növényzetet. A gyomnövények felszaporodásának is kedvezett az enyhe tél. A gyommagok kikeltek mind az őszi gabonafélékben, mind a tavasziak alá előkészített talajokon. A csírák nem fagytak el, agresszíven terjeszkednek, így a kultúrnövény elől elvonják a tápanyagot, megnehezítik a tavaszi talaj-előkészítést, amely többletmunkák magasabb költséggel járnak.

Várhatóan a növényvédelem is költségesebb lesz a megerősödött nagy borítást adó gyomnövények, valamint a felszaporodott kártevők és kórokozók miatt, hiszen drágább, szélesebb hatásspektrumú szereket kell alkalmazni. Az enyhe tél következtében nagymértékű és elhúzódó kártételre, védekezésre kell készülni. Több helyen szükség lehet talajfertőtlenítésre is, mivel a talajlakó kártevők korai felszaporodására igen kedvező ez az időjárás Tekintettel, hogy nem volt tartós hideg, így fagykárok nem voltak jellemzőek, nem önmagában a hótakaró hiánya okozott problémát.

A mostani csapadékos időjárás sem kedvez a gazdálkodásnak. Az ősztől a csapadék egyenletesen, jó eloszlásban érkezett, így a talaj még az erősen kötött részeken is egyenletesen elnyelte azt, és leszivárgott az alsó rétegekbe is. Az egyébként belvízre hajlamos területeken is minimális volt a vízfoltok aránya. – A márciusi eső már akadályozza a kora tavaszi munkák végzését. Aktuálissá és sürgetővé vált a műtrágyák kijuttatása az őszi vetésekre, valamint a gyomnövények elleni védekezés. Őszi káposztarepcékben pedig a rovarok kártételét kell megállítani. Sajnos a jelenlegi talajállapotok ezek elvégzését gyakorlatilag lehetetlenné teszi, így kockáztatja a sikeres termesztést és nagyban veszélyezteti a jövedelmezőséget. A kora tavaszi ­vetésű növények talaj-előkészítése eltolódik, extrém esetben lehetetlenné is válhat, így kicsúszhat a növény az optimális vetésidőből – mondta Jakab Tamás, s végül leszögezte, hogy a gazdasági következmények az eddig leírtak miatt mindenképpen negatívak lesznek egy optimális állapothoz képest, de ennek mértékét most még nem lehet meghatározni. A gazdák felkészültek az előttük álló feladatokra, nehézségekre és várják a szárazabb napokat.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock