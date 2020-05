Nem változott a fertőzöttek száma: 17 megbetegedést tartanak számon Heves megyében

A koronavirus.gov.hu május 18-i közlése szerint szűkebb hazánk területén nem változott a koronavírusos megbetegedések száma: 17 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván Heves megyében.

A kormányzati tájékoztató oldal közlése szerint, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3535-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 462-re emelkedett az elhunytak száma, 1400-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1673 fő.

Heves megyében a hétfő reggeli adatok szerint 17 igazolt megbetegedést tartanak nyilván. A szomszédos megyék közül Nógrádban 25, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 64, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 25 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő május 15-én, Mezőtárkányban tartott online sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy sem a megyében, sem Egerben nincs már nyilvántartott aktív koronavírusos beteg.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatón közölte, a Pest megyei koronavírus-fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékiekhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekinti egy egységnek a kormány. Hangsúlyozta, a másfél méteres védőtávolságra és az arc eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják az egész országban.

A vidéki enyhítések között említtette, hogy a megyékben a vendéglátóhelyek belső zárt részében (különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, presszóban) a tartózkodás a jövőben megengedett; az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, erre kérik lehetőség szerint a vendégeket is, valamint a védőtávolság betartására. Közölte, hétfőtől megnyitnak a szabad területen lévő vidéki játszóterek, parkok. A szállodák és a panziók a megyékben fogadhatnak vendégeket. Budapesten és Pest megyében a koronavirus.gov.hu-n közölt tájékoztatás szerint kötelező a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. A többi megyéhez hasonlóan a közterületek, parkok és a szabadtéri játszóterek hétfőtől látogathatók.

A fővárosban is megmarad, hogy a 65 év felettiek reggel 9 óra és dél között látogathatják az élelmiszerboltokat, drogériákat és gyógyszertárakat, mindenki más pedig az ezen kívüli időszakban – mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, a piacok nyitvatartása ettől eltérő lehet az önkormányzatok döntése alapján, a fővárosban ez a kerületek hatáskörébe tartozik.

Azt is elmondta Gulyás Gergely, hogy hétfőtől valamennyi üzlet látogatható, a szolgáltatások szabadon igénybe vehetők, a vendéglátóhelyeken pedig a kerthelyiségek, teraszok nyithatnak meg a fővárosban. A strandok, szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumokhoz és az állatkerthez hasonlóan, nyitva tarthatnak. Az istentiszteletek és misék, valamint a polgári házasságkötés és temetés egyaránt megtarthatók.

Gulyás Gergely emlékeztetett, vidéken június 1-jétől lehet legfeljebb 200 fős lakodalmakat tartani, Budapesten erre június 15-től nyílik majd lehetőség akár szállodákban, vagy éttermekben is.

Elmondta, hétfőtől Budapesten is nyitva lehetnek az egyetemek, de ehhez mindenhol a rektor döntése is szükséges, akinek a védőtávolság betarthatóságát is biztosítania kell az intézményében. Gulyás Gergely megjegyezte, a felsőoktatási intézmények kollégiumainak látogatása továbbra is tilos.