Nem volt könnyű évük az egri szőlősgazdáknak, de a termés kiváló

Számos csapás nehezítette a borászok és a szőlőtermesztők évét, mégis sikeres évet zártak az egri borvidéken és kiváló minőségű nedűk kerültek a pincékbe.

Minden évben a Bazilikában tartott borszentelés után az Egri Borvidék Hegyközségi Tanács a Líceumban beszámol az éves szőlőtermelésről, és az Egri Borminősítő Bizottság éves munkájáról is tájékoztatást adnak.

Rendhagyóan a 2019-es szőlőtermésről Farkas László számolt be, aki az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának küldötte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában. Az idei év sajátosságait és nehézségeit ismertetve kiemelte, rendkívüli esztendő volt.

– A változó időjárási körülményekhez már évek, lassan évtizedek óta hozzászokunk, köztük a szélsőségekhez is. Utóbbi megmutatkozik a mögöttünk hagyott hónapokban is – közölte Farkas László.

Elmondta, egy igen hosszan tartó aszállyal kellett szembenézniük a gazdáknak, majd áprilisban rendkívüli hideggel és csapadékos idővel köszöntött be a termelési ciklus. Mindezt pedig tetézte egy hatalmas jégverés, mely Ostorostól Novajon át egészen Bogá­csig majdhogynem ezer hektáros területen okozott 60–80 százalékos károkat. Ezt fokozta még egy peronoszpórajárvány is, melyhez hasonló az elmúlt 15–20 évben nem volt. Ennek nyomán az egri borvidék több száz hektárnyi területén elmaradt a szüret. Ezt követően az időjárás kegyessé vált, és a vénasszonyok nyarának is köszönhetően a termés kiváló minőségűre érett. A szüret pedig mindenhol rendben lezajlott.

– Kiváló évjárat került a pincékbe – összegezte Farkas László, aki az egri borvidék idén szüretelt mennyiségéről is beszámolt. Négyezer-hatszázhetvennégy hektár ültetvényről 272 ezer 245 mázsa szőlőt szüreteltek le, a termésátlag hektáronként 58,24 mázsa volt, ami igen alacsonynak számít. Egri védett eredetű bor alapanyag 225 ezer 263 mázsa, ebből az egri bikavér alapanyag 157,887 mázsa volt. Az egri borvidék egyik ékkövének számító debrői hárslevelűből 12 ezer 550 mázsa került a puttonyokba.

Az Egri Borvidék Borminősítő Bizottság munkájáról annak elnöke, Patai István számolt be. Kiemelte, 424 minta kapott megfelelő minősítést a testülettől, ez az idén 111 ezer hektoliter bor volt. Az arányokról kiderült, Egri Bikavér Classicból 57 ezer hektoliter felelt meg a kritériumoknak. A képzeletbeli dobogó második fokára az egri név alatt futó, OMS kategóriába tartozó borok kerültek, melyekből 36 ezer hektoliter nedű ment át a bizottsági szűrőn. Debrői hárslevelűből 6700 hektó kapott megfelelő minősítést. A minősített borok négy százaléka Egri Csillag volt, 4450 hektoliter.

– Minden évben kiválasztunk egy olyan személyt, aki igazán kimagaslóan végezte egész esztendőben a munkáját. Idén Markovics Györgyre esett a választásunk – jelentette be az ez évi díjazottat Patai István.