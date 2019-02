Nemcsak beszélnek róla, tesznek is az élhető egri Szaláért

Nyolc hónapja kezdődött egy közösségfejlesztési folyamat a Szalában. A szakmai ­vezető, dr. Hadnagy József úgy fogalmazott, hogy a munka lényege az itt lakók érzékennyé tétele a saját problémáik iránt. Azért, hogy utána önszervező módon tegyenek magukért.

Dr. Hadnagy József szerint ez a szakmai beavatkozás más attitűdöt, az eddigieknél jobb hozzáállást alakít ki a közösségben. Nemcsak követelnek, nemcsak elégedetlenkednek – jogosan egyébként –, hanem megtanulják saját kezükbe venni az életük irányítását.

Szavai szerint e gondolat jegyében jött létre a Szatecs, a Szaláért Tevők Csoportja, melynek tagjai az élhető Szala kialakítását tűzték ki célul. Most az utóbbi hónapok fejleményeiről kérdeztük a szakmai vezetőt. Mint elmondta, a város vezetése is beállt a kezdeményezés mögé, hiszen végre látja, hogy a közösség kezébe vette sorsát.

– Vannak olyan helyzetek, melyeket külső segítség nélkül nem tudunk megoldani, ekkor lép színre a polgármesteri támogatás. Habis Lászlóval kéthavonta leülünk, átbeszéljük mit tett a közösség, s ehhez milyen támogatást tud nyújtani a város, így vált ez kétoldalú kapcsolattá – részletezte dr. Hadnagy József.

Elárulta, legutóbb egy sikeres pályázat eredményéről is hírt vittek a megbeszélésre.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiírt Jó gyakorlatok roma és nem roma együttélésre című pályázaton több százezer forintot nyertünk. A kiíráson a város indult a Szalában történő közösségfejlesztés jó gyakorlatával. Az Emmi ezt második helyezéssel jutalmazta – fogalmazott.

Elmondta, az összeget a tisztaság fenntartásához szükséges eszközökre fordítják majd, egyebek között fűkaszát, kapát, gereblyét, bozótvágót vásárolnak.

– A pályázatban megismerkedhettünk egy kiskunhalasi jó gyakorlattal, így szeretnénk 30 embert eljuttatni a településre, hogy tanulhassanak. Emellett biovályog technikával játszóteret építenénk, illetve egy közösségi kemencét is szeretnék kialakítani – tette hozzá.

Hozzátette: a megbeszéléseken szó volt még a térfigyelő-kamerarendszer kiépítéséről, az úthálózat javításáról, a szemét problematikájáról s arról, milyen összefogások lesznek idén civil szervezetekkel és a várossal együttműködve. A szakember kiemelte, a legfontosabbnak ugyanakkor azt tartja, hogy a közösség bizonyította, képes tenni önmagáért, eredményeket elérni, ami alapján együttműködésre hívhatták az önkormányzatot.

– Az itt élő emberek folyamatosan járnak fórumainkra, ahol konstruktív módon tudnak beszélgetni, akár konfliktusaikról is. Több közösségi rendezvényt is szerveztünk, ahol civil szervezetek is megjelentek, így kezd kialakulni egy kiterjedt kapcsolati háló, mely által tovább fejlődhet a Szatecs, illetve az élhető Szala – zárta gondolatait.