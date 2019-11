Nemes gesztust tettek, ingyenesen vágták le a hajléktalanok haját Egerben

Több mint húsz hajléktalanszállón élő haját varázsolta szebbé egy fodrászcsapat nemrégiben. Az önkéntes akcióból a szakemberek és alanyaik is profitáltak. A mesterfodrász szerint ez csak a kezdet, több ilyen megmozdulást is terveznek.

Szabó Zita mesterfodrász kérdésünkre elmondta, azért mentek a szállóra, mert nem volt elég vendég, akin a tanulói megtanulhatták volna az alaphajvágásokat.

– A szállón dolgozik az egyik vendégem, s az ő ötlete volt, hogy az ott lakók frizuráit tegyük rendbe. Hat tanulómmal együtt már kétszer jártunk náluk – emlékezett vissza Zita. Tanulságos feladat volt, ugyanis a tanítványai olyan hajakat tudtak vágni, amelyekhez már régen nem nyúlt szakember. Szakmai oldalról fontos volt, hogy gyakorolták a szerszámhasználatot, valamint az is, hogy időre kellett dolgozniuk.

– A két alkalom alatt huszonöt embernek tettük rendbe a haját, s külön érdekesség, hogy az egyik férfi egykor maga is fodrász volt. Sajnos mostanra már tolókocsiba kényszerült, de mint kiderült, ismerte édesapámat is, aki szintén ebben a szakmában dolgozott. Figyelemmel kísérte, hogyan dolgoznak a tanulóim, de sokat társalogtunk szakmai dolgokról is – mesélte. Hozzátette, megismerkedtek továbbá egy Európa-bajnok úszónővel is, aki mára megvakult, ezután került a szállóra.

Zita úgy fogalmazott, rengeteget beszélgettek a hajléktalanokkal, akik között több képzett szakember is volt.

– Ők is készültek számunka egy kis meglepetéssel. Saját készítésű emléktárgyat adtak nekünk ajándékba. Furcsa volt a helyzet a tanítványoknak, nem erre számítottak, egyikük azt mondta, nem gondolta volna, hogy ilyen jól el lehet beszélgetni ezekkel az emberekkel. A későbbiekben biztosan visszamegyünk még, hogy újra rendbe tehessük az ott lakók frizuráit – hangsúlyozta a mesterfodrász. Hasonló célból nyugdíjasklubokba és öregotthonokba is ellátogatnak majd.

– Mindez nemcsak a szépkorúaknak, hanem nekünk is előnyös, hiszen létezik a női fodrászatban egy olyan alaphajvágás, melyet csak idős nénik haján lehet megtanulni – fűzte hozzá.

Hornyák István, a Hajléktalanok Gondozó Háza ápolója, a gondozóotthon vezetője szerint az ott élő hajléktalanok örültek a gesztusnak, így szinte mindannyian ki is használták ezt a felajánlást. – Mindnyájan nagyon hálásak ezért a lehetőségért. Korábban is tettek már nagyvonalú gesztust az itt élők felé. Ilyen volt egyebek között téliruha-felajánlás, szendvicsadomány az iskolásoktól, karácsony környékén pedig többször kaptunk melegételt, süteményt. Ehhez hasonló szolgáltatással viszont még nem ajándékozták meg őket – jegyezte meg. Mindez azért fontos, hogy csökkentsék a hajléktalanokkal kapcsolatos előítéleteket, s javítsák a róluk kialakult ­képet.