Nemet mondtak a külföldi iszapra

A magyar hatóságok nem fogják engedélyezni a jövőben külföldi szennyvíziszap behozatalát Magyarországra – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely hozzátette, a hazai szennyvíziszap elegendő a magyar termőföldnek, nincs szükség külföldi behozatalra. Megkezdik az engedélyek felülvizsgálatát, és a hatóságok azt is ellenőrzik, hogy az eddigi behozatal az engedélyek szerint történt-e. Elmondta, a tilalomra az áruk szabad áramlásának uniós alapelve miatt nincs lehetőség, de a magyar hatóságok az engedélyek kiadásakor szabhatnak olyan feltételeket, amelyek lehetetlenné teszik a szennyvíziszap behozatalát.

A döntéssel kapcsolatban Horváth László (Fidesz–KDNP), a gyöngyösi választókerület parlamenti képviselője örömét fejezte ki. Mint mondta, a Szólátra tervezett üzem a környékbeli utakat, gyógyvizeket, szőlőket, a turizmust és a lakosság egészségét is veszélyeztethette volna. Szavait Gulyás Gergelyhez hasonlóan azzal zárta, Magyarország nem kér más szennyeséből.

Nyitrai Zsolt (Fidesz–KDNP) miniszterelnöki megbízott, az egri választókerület parlamenti képviselője portálunknak úgy fogalmazott, az egerszóláti lerakó ügye a kilátástalan helyzetben lévő ellenzék rosszindulatú hangulatkeltése miatt került napirendre. Ezzel riogattak, mivel építeni nem tudnak. Hangsúlyozta, korábban is azt mondta, amíg ő a térség országgyűlési képviselője, garantálja, ilyen lerakó nem épülhet Szóláton. Most ezt a kormány is megerősítette. A cél a települések fejlődésének elősegítése.