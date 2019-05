Németh Magda örömmel tartja életben író édesapja emlékét

Németh Magda, Németh László legidősebb, Kanadában élő lánya egyre több időt tölt Magyarországon, hogy kellő módon gondozhassa, ápolhassa ­édesapja szellemi hagyatékát. Legutóbb Gyöngyösön is járt, ahol csak most ismerte meg azt az íróhoz kötődő különös történetet, ami miatt több mint negyven évvel ezelőtt menesztették a városi gimnázium egykori igazgatóját.

A Berze Nagy János Gimnáziumban nem telhet úgy el a tavasz, hogy ne emlékeznének meg Németh Lászlóról, valamint arról az 1976-ban megrendezett Németh László-emlékülésről, amit az író halála után egy évvel rendeztek meg Gyöngyösön, és ami miatt a gimnázium akkori igazgatója, a nyelvész és néprajztudós dr. Fülöp Lajos még az állását is elveszítette. Németh Magdával az édesapját övező politikai félreértésről és családjáról is beszélgettünk.

– Most már csak a gondolattal tudunk eljátszani, vajon, hogy élte volna meg az édesapja mindazt, ami dr. Fülöp Lajossal történt?

– Rettentően sajnálta volna. Különösen, hogy egy pedagógus, egy iskolaigazgató volt az érintett. Azért vagyok ebben ilyen biztos, mert még életében megtörtént, hogy Vekerdi László kritikus pályáját úgy elvágták, ahogy csak lehetett, az apuról írott monográfiája miatt. A közíró a ’60-as és a ’70-es években évekig sehol nem tudott elhelyezkedni, nem kapott tisztességes állást. Apu ezt is nehezen élte meg, és próbálta pártfogolni Lacit, akit barátjának tartott. Kevés ilyen ember vette körül, ők Sajkódon is felkereshették, ahová az egészsége védelme érdekében bújt el apu. Ide nem lehetett bejelentkezni, hiszen se villany, se telefon nem volt. Ha jött valaki, vagy fogadta a vendéget, vagy bezárta a kaput. Laci és Fodor András költő azonban bármikor jöhetett.

– Évtizedek óta Kanadában él. Mennyi ideig marad Magyarországon?

– Most sokáig, jelenleg ez végszükséglet is, hiszen nincs senki más, aki intézkedni tudna apu ügyeiben. Különösen a születésnapja táján próbálok itt lenni, mert sokan ilyenkor szeretnének hallani róla. Két testvérem, Judit és Csilla is idén halt meg, már csak Ágnes él, ő pedig ágyhoz kötött. Elmegyek mindenhová, ahová csak hívnak. Főleg azokba az iskolákba várnak, amelyek felvették a Németh László nevet. Most már jobban szeretek itt élni, mint Kanadában, mert az egész családom, a gyerekeim és az unokáim is itt élnek.

– Mire kíváncsiak a legtöbben Németh Lászlóval kapcsolatban?

– Sok kérdést kapok arról, hogy foglalkozott velünk gyermekkorunkban. Erről is sokat tudok mesélni, hiszen ő kifejezetten sokat foglalkozott velünk. Én azonban szívesebben beszélek arról, hogyan dolgozott. Mert nagyon sokat dolgozott, volt egy állása, és amellett írt. Sosem volt hajlandó írásból élni, nem akart pénzért alkotni, inkább megszállottságból írt.

– Ez a megszállottság nem mindig hozott neki jót. A politika többször megbélyegezte.

– Pedig politikával soha nem foglalkozott, tévesen gondolták, hogy politizál. Valójában félreértették. A politikai környezet azért haragudott rá, mert édesapám népszerű volt. Ő mindig épp a hatalmon lévőkre haragudott. Amikor a németek voltak hatalmon, akkor rájuk, amikor az oroszok, akkor velük nem volt kibékülve. Mindig úgy érezte, hogy magyar vezetés kellene ide, nem külföldi, hiszen az ő életében mindig idegen hatalom vezette az országot.

– Pedig a Gyöngyöshöz való kötődése is politikai szálra vezethető vissza. Dr. Fülöp Lajost is azért távolították el a gimnáziumi igazgatói székéből, mert megrendezte a Németh László-emlékülést.

– A gyöngyösi történet részleteiről ez idáig nem is tudtam, csak most ismertem meg. Fülöp Lajossal is most találkoztam először, és egy nagyon jót beszélgettünk, hiszen pedagógusként is találtunk közös témát. Habár én eredetileg gyerekorvos szerettem volna lenni, de amikor érettségire kerültem, több „bűnöm” is volt. Az egyik, hogy értelmiségi családba születtem, a másik, hogy Német László az apám, ráadásul egy református iskolában végeztem. Így nem is továbbították a kérvényemet, hanem azt ajánlották, hogy tanuljak nyelvet. Beiratkoztam angol–francia szakra, ám félévkor közölték, nem lehet két nyugati nyelvet tanulni. Ekkor az ötvenes években jártunk. Leadtam a franciát, és felvettem a magyar nyelv és irodalmat, amit egy Valdefer József nevű szörnyeteg tanított, aki minden órán pellengérre állította aput, hiszen tudta, hogy ott vagyok. Az év végi kollokviumon a beosztottjai vizsgáztattak, akik a tananyagból semmit nem kérdeztek, de egy kérdésükre még ma is emlékszem: „A te édesapád ma is azt gondolja Sztálin elvtársról, hogy buta paraszt?” Ez nagyon megdöbbentett, és azt válaszoltam, hogy én soha nem olvastam édesapámnak ezt az írását (Sztálin: Les questions du léninisme c. tanulmánya – a szerk.). Ezzel le is zárult ott a pályafutásom. Apu ezután nem engedte, hogy humán területen tanuljunk tovább, így lettem Ágival együtt vegyész, Judit fizikus, Csilla pedig gyermekorvos. Nem tanultunk olyan egyetemen, ahol politikailag ellehetetleníthettek volna minket.

– Habár külföldön él, de hogy látja, mennyire népszerű idehaza Németh László?

– Sajnos nem nagyon. A népszerűség számomra azt jelentené, hogy olvassák a műveit, és gondolkoznak azokról. De az emberek egyre kevesebbet olvasnak, Németh Lászlót pedig még inkább. A színdarabjait pedig abszolút nem adják elő. Ezért örülök, ha az iskolákban megemlékeznek róla. Azt azonban sajnálom, hogy sok iskolában még opcionálisan sincs jelen a tananyagban egyetlen műve sem, ráadásul még érettségi tételként sincs megemlítve.