Nincs remény? Itt a poloskainvázió!

Az utóbbi néhány hétben egyre nagyobb számban találkozhatunk egy-két centiméter hosszúságú, egymáshoz kinézetükben hasonló, barna vagy zöld színű poloskákkal is lakott területeken.

– Nálunk a konyhaablakban fordulnak elő a leggyakrabban, hiába van szúnyogháló, mindig találnak egy apró rést, amin bemászhatnak – mesélte egy egri asszony. Kiss Jánosné elpanaszolta, szerencsére hozzájuk soha nem a büdös fajta mászik be, és viszonylag megfogni is könnyű őket, de ettől még kellemetlen, hogy minden szellőztetést követően ­ellenőrizni kell a lakást, bogarakat kell hajkurászni.

Házfalakon, ablakoknál jelennek meg

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása szerint napsütéses időben a házfalakon, vagy a lakásokban, főleg az ablakok környékén, kerülnek szem elé, de sötétedés után is zavarhatják nyugalmunkat a zúgva repülő példányok. A számuk változó, de helyenként akár tömegesen is előfordulhatnak. Konkrét káros hatásuk ugyan az ember számára általában nincs, viszont közismert kellemetlen tulajdonságuk, hogy bűzmirigyeikből igen kellemetlen szagot áraszthatnak.

Az őshonos fajokon kívül az ezredforduló óta több nagy inváziós potenciállal rendelkező jövevény faj is megjelent hazánkban. A melegedő éghajlatunk, a hosszú őszök, enyhe telek mind elősegítik e melegkedvelő fajok terjedését és elszaporodását, aminek következtében a jövőben kártételükre és kellemetlenkedésükre is fokozottan számíthatunk.

Régóta ismert őshonos, hazai fajunk a bencepoloska, amely leginkább barna színű. A nyugati levéllábú poloskát néhány évvel az európai megjelenését követően 2004-ben Magyarországon is észlelték. Azóta ősszel és télen bizony elég gyakran a lakásokban is találkozhatunk velük. E lassú mozgású karimáspoloska-faj Észak-Amerikából került be hozzánk.

Az ázsiai márványpoloskával is találkozhatunk

Előfordul még az ázsiai márványospoloska, mely eredetileg kelet-ázsiai származású. Hazánkban 2013 óta észlelik, s az idén főleg Egerben találták meg néhány egyedét fénycsapdában, illetve már lakóépületben is. De más településeken is megfigyelhető. Az imágók legnagyobb számban augusztustól jelennek meg. Barna színével hasonlít a bencepoloskához, de annak a fajnak a hasi­ oldalán középen egy tövis­szerű képlet nyúlik előre a fej ­felé, ami a márványpoloskánál hiányzik. Erre is mint potenciális mezőgazdasági kártevőre kell gondolni, gyümölcsültetvényekben, zöldségfélékben, szántóföldeken és dísznövényeken is súlyos károkat okozhat szívogatásával.

Ellenállnak a különféle rovarölő szereknek

A tapasztalatok szerint nem egyszerű ezen állatok elpusztítása, mivel ellenállnak a rovar­ölő szereknek, és a ­kevésbé környezetbarátnak tekintett készítmények a leginkább hatékonyak ellenük.

Lakókörnyezetben sem egyszerű a nagy számban lakásokba húzódó rovarok elleni védekezés, hiszen pár hónapon át folyton ki vagyunk ­téve rohamuknak. A leginkább környezetbarát a rovarhálók alkalmazása lehet, melyekből a ritkább szövésűek is megfelelők lehetnek. Végső esetben aeroszolos háztartási rovarirtó készítményeket használhatunk otthonaink védelmére.

Legelterjedtebb a zöld vándorpoloska

Magyarországról először 2002-ben jelezték az ­előfordulását. Tapasztalatok szerint idén ­elsősorban e fajnak az egyedeivel találkozhatunk. A kifejlett példányok teljes testükben zöldek, de a telelő egyedek megbarnulnak. A lárváik kinézete változatos, de jellemző rájuk a háti oldalon sorjázó kör alakú fehér foltok megjelenése. Érdemes ezzel tisztában ­lenni, mert a kertészkedő ember a lárváikkal is gyakran találkozhat például paradicsomon. E faj kártevővé is válhat. Károsíthatja a paprikát, paradicsomot, a termések szívogatásával azok piaci értékének csökkenését idézi elő. Számos más növényen is táplálkozik, ami az ellene való védekezést nehezíti. Érdemes megjegyezni, hogy vannak őshonos poloskafajaink is, melyek zöld színűek, ilyen például a zöld bogyómászó poloska, bár ez lakásokban ritkán jelenik meg.