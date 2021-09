Nyáron csökkent a lottózási kedv Heves megyében

Rengetegen bíznak a szerencsében és hétről hétre várják a nagy nyereményt, de népszerűek a kaparós sorsjegyek és a sportfogadások is. Nyáron azonban némileg csökken fortuna hajhászása.

Nincs olyan ember, aki ne álmodozna arról, egyszer nagyon gazdag lesz, keveseknek ugyan, de megadatik, hogy a szerencse melléjük szegődik, és valamelyik szerencsejátéknak köszönhetően nagyobb összeg üti a markukat. Megyénkben is vannak azonban olyan hónapok, mikor kevesebben próbálkoznak elnyerni a hőn áhított milliókat vagy milliárdokat.

A Szerencsejáték Zrt. lapunk érdeklődésére azt a tájékoztatást adta, hogy a nyári hónapokban, különösen júliusban mérsékeltebb az árbevételük, a kiemelt sportesemények hatása viszont érzékelhető, ami volt bőven idén nyáron, mint az olimpia vagy a futball-Európa-bajnokság.

Kiemelték a péntek 13-a hatását is. Az idei nyáron augusztus 13-a volt ilyen babonákkal övezett nap, ami a bevételeken is meglátszott. – A számsorsjátékok, ide tartoznak a lottójátékok és sorsjegyek árbevételére van erőteljes hatással. A sorsjegyek forgalma karácsony előtt jelentősen megugrik, melyben nagy szerepet játszanak az ünnepi sorsjegycsalád tagjai is, melyek ajándékként is egyre gyakoribbak, másrészt ezek árbevételének egy része jótékony célokat szolgál, és ez is a megvásárlásukra sarkallja az embereket – fogalmaztak.

A Szerencsejáték Zrt. negyedévente készít kutatásokat, amiből sok minden kiderül a lakosság lottózási szokásairól.

– A legfrissebb adatok alapján a kedvenc játék a teljes felnőtt lakosság körében az Ötöslottó, melyet a sorsjegyek, majd a Tippmix követ. A 18 és 29 év közöttiek körében azonban változik a sorrend, ott a sorsjegyek az elsők, a Tippmix a második, és az Ötöslottó csak a harmadik helyet foglalja el.

A hölgyek körében szintén van egy kis átrendeződés a dobogósok között, a sorsjegyek a legnépszerűbbek, az Ötöslottó a második, és a Hatoslottó a harmadik.

A népszerűség nem feltétlenül egyezik azzal a sorrenddel, melyet árbevétel szerint állíthatunk fel, mert például a nagyon népszerű Ötöslottón a játékosok általában egy-két mezővel játszanak hetente, míg sportfogadási játékokat összességében kevesebben játszanak, de itt nem ritka, hogy hetente többször, akár több tízezer forintos tétet is megjátszanak a sportfogadók. A kutatási eredményeket alapul véve elmondható, hogy a sportfogadásokat férfi játékosok többen űzik, a többi játékunkban azonban nők és férfiak közel egyforma arányban vesznek részt – árultak el részleteket.

– Bármikor betérek a lottózóba, biztos, hogy akad rajtam kívül más is a helyiségben. Úgy tapasztalom, hogy a kaparós sorsjegyeket nagyon szeretik, én is szoktam vásárolni, eddig tízezer forint volt a legnagyobb nyereményem: Lottózni csak akkor szoktam, ha már nagy a nyeremény, de egy-két alkalom után feladom. Tippmix-szel is próbálkoztam, de a biztosra vett mérkőzések is sokszor okoztak csalódást, azért havonta megpróbálkozok ezer forintos téttel megjátszani olyan sporteseményt, amit tudom, hogy nézek majd – beszélt lottózási szokásairól Kiss Piroska egri fiatal.