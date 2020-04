Nyárra befejezhetik a nagyberuházásokat Lőrinciben

A kisvárosban befejezéséhez közeledik csaknem az összes, 2017-ben elindított nagyberuházás. A járvány azonban átírja a település költségvetését.

A jelenlegi számítások alapján úgy tűnik, a tervezetthez képest idén 150 millió forinttal kevesebből gazdálkodhatunk – mondta a Heolnak Víg Zoltán polgármester. Hozzátette ugyanakkor, hogy a készülő nagyberuházások befejezéséhez javarészt megvan a szükséges összeg; ezekhez – főként az inflációból adódóan – még 130 millió hiányzik. Erre érkezésére azonban az irányító hatóságtól ígéretet kaptak. Így kedvező esetben nyáron, a városnapok tervezett, augusztusi időpontjában mindent átadhatnak. A település első embere azért fogalmazott óvatosan, mert a városnapokat várhatóan nem tartják meg, s elmarad a többi, erre az esztendőre ütemezett rendezvény is.

Az elmúlt időszak látványos projektje a két városrészt érintő, több mint három kilométer hosszú kerékpárút, aminek a műszaki átadása a napokban megtörtént. A létesítményt 98 százalékos készültségi állapotban hagyták jóvá, már csak pár hiánypótló művelet van hátra. Ezek közé tartozik egy árampózna kiváltása, az aszfaltozás, a gyeprácsozás kijavítása. E feladatokra 5,7 milliót tartott vissza a kifizetésből az önkormányzat. A kerékpárút kivitelezési munkáit sok kifogás érte az elmúlt időszakban, ám úgy tűnik, a problémákat sikerült orvosolni.

A közösségi házhoz – az egykori MSZMP-székházhoz – épített, pályázati támogatásokból épülő piac befejezése is a végéhez közeledik, itt 97 százalékos a készültségi állapot.

A feltárt hiányosságokat – köztük a térkövezés rendbetételét, a festést és csatornajavítást – hamarosan elvégzik, s a május 15-ei határidőre feltételezhetően elkészül a munka. Ám azt még nem vehetik birtokukba a helybeliek, nemcsak a vírusjárvány miatti korlátozások okán, hanem azért sem, mert az ingatlan csak akkor kapja meg a használatbavételi engedélyt, ha meglesznek a parkolók, s az áramszolgáltató is rákapcsolja a hálózatra a létesítményt. Így végül augusztus lehet az ünnepélyes átadás reális dátuma.

A legnagyobb beruházás a Zöld Város 2 nevű, 414 millió forintba kerülő projekt, amelyben átalakul a Kegyeleti Park a régi temető területén. Itt sétányok lesznek, utcabútorokat és díszkandelábereket helyeznek ki, s zászlófelvonót is kialakítanak. A munkák idejére lezárják a József Attila út elejét. Az Ady Endre utca folytatását, a keleti utcát a napokban már leaszfaltozták. Ugyancsak e fejlesztés során megszépül a mátravidéki erőműi lakótelep, ahol parkosítanak, új játszóteret építenek s felújítják a sétányokat is. Kivilágítják Kisfaludi Strobl Zsigmond Energia szobrát is.

Víg Zoltán közölte, hogy az elmúlt három évben 1,8 milliárd forint értékben fejlesztettek a településen. Az összeg nagy részét pályázati forrásból biztosították – a városvezető megköszönte Szabó Zsolt országgyűlési képviselő segítségét –, a kerékpárutat pedig önerős kölcsönből fejlesztették.