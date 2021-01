Nyitrai Zsolt: 43 millió forinttal támogatja a kormány a Tisza-tavi Ökocentrumot

Poroszlón, a Tisza-tavi Ökocentrumban fontos kormányzati döntést jelentettek be csütörtök délután. A járvány károsan érintette az intézmény működését, így számukra sokat jelent a megítélt támogatás.

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott fontos döntést jelentett be csütörtöki sajtótájékoztatóján, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban.

– A koronavírus-járvány, amellyel immáron már egy éve küzdünk, nem csak az emberi egészségét, a gazdaságot, hanem az intézmények működését is befolyásolta. Ahol most vagyunk, ez a létesítmény 2012-ben nyílt meg, s itt található Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere. Komoly látogatottsági rekordokat döntött már az ökocentrum, évente negyedmillióan tekintik meg, járják be – kezdte a honatya. Elmondta, a település polgármestere, Bornemisza János jelezte a kormányzatnak, hogy segítségre lenne szükségük a rendkívüli nehézségek miatt.

– Örömmel jelentem, hogy Magyarország kormánya arról döntött, hogy a covid-járvány miatt nehéz helyzetbe került ökocentrumot 43 millió forinttal támogatja, mégpedig azért, hogy átvészelje ezt az időszakot – közölte a honatya.

Bornemisza János polgármester úgy fogalmazott, amikor tavasszal fertőtlenítettek, s a járvány első hullámában voltak, nem gondolta, hogy még idén is a covid okozta veszteségekről kell szólnia.

– Nagy boldogság számunkra ez dotáció, hiszen 2020-ban több mint száz napig volt zárva a Tisza-tavi Ökoccentrum. Az év végéig sikerült összegyűjteni annyi pénzt, hogy decemberig garantálhassuk a harminc dolgozó bérét. Most ahhoz kértünk támogatást, hogy a munkavállalókat továbbra is tudjuk fizetni. Így ez a 43 millió forint április, májusig teljes biztonsággal fedezi e kiadást még akkor is, ha esetleg nem tudnánk újra kinyitni – részletezte a településvezető. Azt remélik, hogy lehetőleg minél hamarabb – ha lecsengett a veszélyhelyzet – ismét fogadhatják a látogatókat, akiket várnak vissza.