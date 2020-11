Nyitrai Zsolt: 523 koronavírusos-fertőzött van Egerben

Heves megyében a járvány kezdete óta 5678 esetet regisztráltak, jelenleg pedig 2494 aktív koronavírusos beteget tartanak nyilván, közülük Egerben 523 fertőzött személy van.

Országos vonatkozásban elmondható, hogy megyénkben az aktív fertőzöttek mindössze 2,6 százaléka él, ezzel pedig jelenleg a hatodik legalacsonyabb fertőzöttségi adatot mutató megye vagyunk, míg a legtöbb aktív fertőzött Pest és Győr-Moson-Sopron megyében van. A járvány kezdete óta az összes regisztrált eset 2,5 százaléka köthető Heves megyéhez, amivel a negyedik legalacsonyabb fertőzöttségi adatokkal rendelkezünk.

Országosan és Heves megyében is rendben, a tervek szerint zajlik az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények dolgozóinak november 20-án, illetve november 23-án kezdődött tesztelése, ami ingyenes és önkéntes. Az egészségügyi és szociális intézmények maguk végzik a tesztelést, az általános iskolákba, óvodákba, bölcsődékbe a kormányhivatalok által szervezett tesztelő csapatok mennek. A szűrés első szakasza mai napon zárul le, a jövő héten pedig folytatódik. Az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben is rendben, 60 százalékos részvételi aránnyal zajlik a gyorstesztelés, amelynek során örömmel elmondható, hogy az elmúlt 4 napban mindössze 4 kollégának lett pozitív teszt eredménye, amely nagyon alacsony szám. Bízunk abban, hogy az elkövetkező napokban is hasonló eredmények érkeznek az érintett területekről – tájékoztatta portálunkat pénteken Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott.

A téli szünet az előre meghatározott időszakban, december 21-től január 3-ig tart.

Egyelőre maradnak a november 11.-től életbe lépett védelmi intézkedések, amelyeknek köszönhetően az elmúlt héten mérséklődött az új esetszám, a csütörtöki kiugró adat pedig a megkezdett tömeges tesztelésnek tudható be. Néhány új intézkedés is életbe lépett azonban:

• Az idősek védelme érdekében keddtől ismét vásárlási idősáv került bevezetésre. Hétköznaponként reggel 9 és 11, hétvégente reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekbe, gyógyszertárakba. Fontos: az idősek a védett idősávon kívül is szabadon vásárolhatnak.

• Az orvosi segédeszközök kiváltásához szükséges vény a veszélyhelyzet után 30 napig, a háziorvos által szakorvosi javaslatra felírható gyógyszerek esetében a javaslat a veszélyhelyzet megszűnése után 90 napig érvényes marad.

• November 26-ától az ország összes postáján a nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek. A Magyar Posta ezen kívül újra bevezeti az egyedi várakozási rendet, amelynek értelmében egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik.

• A kormány arra kötelezi a bevásárlóközpontokat, hogy megnyissák és ingyenessé tegyék parkolóházaikat az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A rendelet az állami tulajdonú cégek közterületi parkolóit is ingyenesen használhatóvá tesz.

A járvány megfékezésének egyetlen végső megoldását az oltóanyag fogja jelenteni. Több kísérlet is a tesztelés utolsó fázisába jutott, így a vakcina már belátható távolságban van. A kormány célja továbbra is az, hogy amint megjelenik egy orvosilag igazoltan hatásos koronavírus elleni vakcina, akkor abból azonnal beszerezhesse a kellő mennyiséget. Ennek érdekében minden szóba jöhető fejlesztővel tárgyalunk, amerikaiakkal, izraeliekkel, kínaiakkal és az oroszokkal is. 12 millió adag oltóanyagot már le is kötött hazánk – 36 milliárd forint értékben. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz. Az elkészült első oltási tervben oltási pontként 13 ezer helyszín került kijelölésre. Első körben kevesebb vakcina érkezik, mint ahányan be akarják oltatni magukat, ezért ekkor elsőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók. A torlódás elkerülése érdekében egy regisztráció indul várhatóan a jövő héten, amelynek során levélben és interneten lehet majd előjegyzést kérni az oltás beadatására vonatkozóan. A második oltási terv december-januárban indul.

A járvány intenzív terjedése miatt szükségessé vált az egészségügyi ellátórendszer kibővítése, így az egri Markhot Ferenc Kórház is járványkórházként intenzívebben vesz részt a koronavírus-fertőzött betegek ellátásában.

A kórház átminősítésével nem változott a járóbeteg-szakellátás rendje. Az igénybevételhez változatlanul a kartonozón keresztül történő előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges a felesleges várakozás megelőzése, a tömeg elkerülése, valamint a szigorú betegfogadási rend fenntartása érdekében. Az időpontra érkezőknek a kapott időpont előtt fél órával célszerű megérkezniük.

A kartonozó elérhetőségei: Tel: 36/801-742, 36/801-743, 36/801-744

A kórházban továbbra is érvényben van a látogatási tilalom, mely minden fekvőbeteg osztályt érint. A hozzátartozók változatlanul juttathatnak be csomagot a kórházban fekvő családtagjaiknak. Erre minden nap 14.00 és 15.00 óra között van lehetőségük.

Fontos tudnivalók még:

• A kormányhivatali ügyfélszolgálatok csak előzetes időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket, aki pedig teheti, intézze online hivatali ügyeit, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az önkormányzatok működéséről, ügyfélfogadási rendjéről az adott helyi önkormányzat honlapjáról, e-mailben és telefonon tájékozódhat a lakosság.

• Aláírásra került az a kormányrendeletet, amelynek értelmében ingyen internetet használhatnak a digitális oktatásban tanulók. A digitális oktatásban részt vevő diákoknak és tanároknak járó 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást a szolgáltatóknál kell igényelni. A 30 napos kedvezményt – amely a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes – a szolgáltató a decemberi számlán írja jóvá. A kedvezményt egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni.

• A vendéglátásban és a szabadidős ágazatban működő vállalkozásokat mentesítette a kormány a munkáltatói adóterhek megfizetése alól, amely a mellett, hogy az érintetteknek mintegy ötmilliárd forint adókönnyítést jelent novemberben, biztosítja az ott dolgozók munkájának a megtartását és novemberi bérük kifizetését is.

– Köszönet azon honfitársainknak, akik segítik a járvány elleni védekezést, így az egészségügyben és a szociális szektorban dolgozóknak, a rendvédelmi szerveknek, a pedagógusoknak, a polgármestereknek és mindazoknak, akik önkéntesként vagy adományokkal segítik a védekezést – zárta a közleményt Nyitrai Zsolt.