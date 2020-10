Nyitrai Zsolt: 888 aktív fertőzött van Heves megyében

Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatójában arról beszélt, hogy szigorodni fognak a vírus körüli szankciók.

– A koronavírus miatt szinte mindenhol emelkedik a fertőzöttek száma szerte a világon és Európában is – fogalmazott pénteki sajtótájékoztatóján Eger és térsége országgyűlési képviselője. Mint mondta, a járvány első hullámát követő nemzeti konzultáció megmutatta, a magyarok arra jutottak, hogy az országnak tovább kell működnie vírushelyzetben is. A kormány ennek megfelelően cselekszik az Operatív Törzs szakmai javaslatai alapján.

Nyitrai Zsolt úgy folytatta, tovább szigorodnak a szankciók november másodikától: vendéglátóhelyeken – éttermekben, kávézókban –, szórakozóhelyeken is szükséges lesz viselni a maszkot. Csak az étel vagy ital elfogyasztásáig lehet levenni azt.

– Hétfőtől a védekezés új szakaszába lépünk, a hatóságok szigorúan be fogják tartatni ezeket az intézkedéseket – emelte ki.

A vírus megjelenése óta Heves megyében 1653 esetet regisztráltak. Jelenleg 888 aktív fertőzött van a megyében, Egerben 280. Aláhúzta, a Markhot Ferenc Kórházban minden feltétel adott a betegek kezeléséhez: kiváló szakmai csapattal és a védekezéshez szükséges eszközökkel. Továbbra is látogatási tilalom van érvényben az intézményben, de délután két és három óra között csomagot lehet bejuttatni a hozzátartozóknak. Hozzáfűzte, a járóbeteg szakellátás igénybevételéhez előzetes telefonos bejelentkezést kér az intézmény vezetősége, a kartonozót kell hívni időpontért.

Szólt arról is, az őszi szünet alkalmat adott az Egri Tankerület oktatási intézményeinek nagytakarítására, fertőtlenítésére is. Kérte, hogy lehetőleg a temetőkben való megemlékezések alkalmával is viseljen mindenki maszkot.