Nyitrai Zsolt ismertette a Heves megyei koronavírus-adatokat

Online sajtótájékoztatón ismertette csütörtökön a térség országgyűlési képviselője a koronavírus elleni védekezés helyzetét Heves megyében és a megyeszékhelyen.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott mielőtt még az aktuális adatokat ismertette köszönetet mondott mindenkinek, aki a védekezésben részt vesz. Azt külön is hangsúlyozta, hogy jelen helyzetben a közéleti szereplőknek együtt kell működniük.

– A megyében jelenleg öt koronavírussal fertőzött betegről van tudomásunk, Egerben továbbra sincs nyilvántartott fertőzött – jelentette ki Nyitrai Zsolt online sajtótájékoztatóján, aki a fentiekhez magyarázatot, illetve pontosítást fűzött.

Az ötödik beteg hatvani állandó lakással rendelkezik ugyan, de hosszú ideje egy budapesti idősotthon lakója, így a megye területén valójában négy felderített fertőzött tartózkodik. Az egri Markhot Ferenc kórházban diagnosztizáltak egy idős beteget, de ő sem nem egri, sem nem Heves megyei, így a területileg illetékes kórházba átszállították. – Heves megyében tudunk tehát továbbra is a legkevesebb koronavírussal fertőzöttről országosan – tette hozzá a képviselő.

Nyitrai közlése szerint a dr. Vácity Józseftől, a kórház főigazgatójától azt a tájékoztatást kapta, hogy az intézményben öt megfigyelt van, az eredményt várják. Ebből három első negatív, két esetben második negatív minta érkezett. A Markhotban a gyógyszertár feltöltve és minden szükséges védekezési eszköz rendelkezésre áll.

A miniszterelnöki megbízott szólt az oktatás ügyeiről is. Ismételten hangsúlyozta: az általános iskolák nem zártak be, távoktatás folyik és lehetőség van gyermekfelügyeletre is. Április 9-én a tavaszi szünet is megkezdődött, ami lélegzetvételnyi pihenőt biztosít a tanároknak és a diákoknak, valamint a családoknak egyaránt.

A közelgő húsvétról szólva az országgyűlési képviselő az otthonmaradásra buzdítva kívánt áldott ünnepeket mindenkinek.