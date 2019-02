Nyitrai Zsolt: minden magyar emberről szól majd az EP-választás

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök társadalompolitikai főtanácsadója úgy látja, a bevándorláspárti, és az azt ellenző, a keresztény kultúra elsőbbségét képviselő erők küzdenek meg a májusi európa parlamenti választáson.

– Képviselő úr! Kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottként dolgozik. Mit takar pontosan ez a feladat?

– A kormány működésében továbbra is fontos szerepet kap a nemzetstratégiailag kiemelt ügyekben a különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolattartás és együttműködés. Orbán Viktor miniszterelnök kért fel, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodán belül dolgozva térképezzem föl, fogjam össze, s képviseljem a minisztériumoknál a kiemelt társadalmi ügyeket, irányítsam rájuk a figyelmet, és segítsem a megvalósulásukat. Egy folyamatos munkáról van tehát szó, amelyben közösen érhetünk el eredményeket, de soha nem mondhatjuk azt, hogy ennek a munkának a végére értünk.

– Május 26-án európai parlamenti választás lesz hazánkban. Hogy látja, mi a voksolás tétje? Egyáltalán időszerű már erről beszélnünk?

– Röviden összefoglalva: Magyarország, így Heves megye és Eger jövője a tét. Két oldal küzdelme ez a választás, a bevándorláspárti erőké, és azoké, akik meg akarják őrizni Magyarországot magyar országnak. Ez a fő kérdés. Az, hogy ezt napi szinten nem tapasztaljuk, tömegesen csak a televízióban látjuk, annak köszönhető, hogy az Orbán Viktor vezette kormány időben megtette a szükséges lépéseket. Ha ez nem történt volna meg, ugyanúgy itt lennének a menekültek, mint máshol. A helyzet súlyos, Spanyolországban például az elmúlt időszakban 120 százalékkal nőtt a bevándorlók száma, de a magyar határ is folyamatos nyomás alatt van, a minap is például 40 határsértőt fogtak el. A magyar emberek, köztük a Heves megyeiek – Európában egyedüliként – többször elmondhatták már véleményüket erről a kérdésről. Az álláspontjukat pedig, miszerint nem akarják, hogy Magyarországból bevándorlóország legyen, csak a Fidesz-KDNP érvényesíti. Mi azt gondoljuk, fontos, hogy Brüsszelben a magyar emberek érdekeit képviseljék, s ne a brüsszeli bürokratákét érvényesítsék Magyarországon.

– Brüsszelről beszélünk, miközben itthon egyre több ellenzéki tüntetés szerveződik.

– Ez is azt mutatja, hogy a Soros György által finanszírozott ellenzéki pártok – az MSZP-től a Jobbikon át Gyurcsányig – és szervezetek elkezdték a kampányt. Természetesen lehet Magyarországon tüntetni, véleményt mondani, s ezt tiszteletben is kell tartani, de a törvényeket is be kell tartani, az agressziót, a rombolást el kell kerülni. Őszintén szólva furcsa volt látni ellenzéki képviselőket, akik, mintha csak egy színpadi játékban lennének, esnek-kelnek, szervezetten hason fekszenek.

– Azért Heves megyéből mégis nehéz felmérni, hogyan érinti az itteni embereket az európai parlamenti választás.

– Először, 2004-ben talán még mondhattuk, hogy Brüsszel messze van, de az elmúlt évek megmutatták, hogy a mindennapjainkat érinti az ott folyó munka, hiszen előfordult, hogy olyan emberek állították pellengérre igaztalanul Magyarországot, akik nem is jártak itt korábban. Ez a választás rólunk szól. Úgy látom, az Európai Unió vezetői kezdenek elrugaszkodni attól az alapszerződéstől, amit mi a csatlakozásunkkor elfogadtunk, hiszen azt mondják, hogy különböző feltételekhez kívánják kötni a fejlesztési forrásokat és költségvetési támogatásokat, egyebek között a bevándorlók befogadásához. Az egyik oldal egy európai egyesült államokat szeretne létrehozni, a másik azt mondja, legyen egy közösség, s azon belül nemzetállamok, amelyek megvédik határaikat, és az európai kultúrát, szellemiséget. Hangsúlyozom, szó sincs szívtelenségről, aki menekültként érkezik, azt a nemzetközi szabályok szerint befogadjuk, de azt valljuk, hogy a problémát helyben kell kezelni, s nem idehozni. Ezért támogatja Magyarország kórházak, templomok újraépítését abban a térségben.

– Tekintsünk még vissza az elmúlt évre! Mit tart a legfontosabbnak 2018-ból?

– Egyértelműen az ­M25-ös gyorsforgalmi út ügyét. Az összeköttetést az autópályával az elmúlt három évtizedben szinte mindenki megígérte, de egyedül a mostani kormány tett érte valamit. Az északi ütem – mint látható – határidőre, s jó minőségben elkészült, reményeink szerint a folytatás sem lesz másként. Már túl vagyunk a munka felén, még egyszer ennyi, és összekötöttük Egert a fővárossal. Az, hogy biztonságosabb, gyorsabb, kényelmesebb a közlekedés, fontos az itt élő családoknak, az itt működő, ide betelepülni kívánó vállalkozásoknak és az idelátogató hazai és nemzetközi turistáknak. Történelmi léptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztés zajlik a térségben, hiszen az M25 mellett Egerben létrejöhet egy olyan tömegközlekedési csomópont, amely közös rendszerbe fogja össze a város kötött pályás vasúti, távolsági és helyi autóbusz közlekedését, de létesülni fog taxiállomás és épülni fog kerékpárút is. Emellett pedig, amikor Orbán Viktor Egerben járt, megállapodtunk abban, hogy egy elkerülő út is „jár” a városnak. Ezáltal csökkenhet az átmenő forgalom a megyeszékhelyen. E munka tervezése is elindult.

– Van olyan ügy is, ami miatt hiányérzete van?

– A választókerületemben huszonhét település található, és örömmel mondhatom, hogy a polgármesterekkel jó emberi és munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Tőlük is tudom, hogy bőven van még tennivaló e helyeken. Van, ahol egy-egy útszakaszt, járdát kellene rendbe tenni, s akad, ahol nagyszabású fejlesztési tervek várnak megvalósításra. Eger, a Gyógyvizek völgye, vagy a Tisza-tó rendkívül népszerű úti cél a hazai és a külföldi látogatók körében, bízom abban, hogy ezekhez a kimagasló idegenforgalmi eredményekhez – ahogyan eddig – a ciklus hátralévő részében is komoly fejlesztési források társulnak.