Ezúttal Felsőtárkányban tartotta meg Nyitrai Zsolt szokásos sajtótájékoztatóját a koronavírussal kapcsolatban.

Az országgyűlési képviselő a tóparton megtartott sajtótájékoztatóján utalt arra, hogy a kormány 86. napja rendelte a veszélyhelyzetet. Szavai szerint az első szakaszt sikeresen lezártuk, eredményesen, okosan és fegyelmezetten védekeztünk a vírus ellen. Mint mondta, sikerült elkerülni a tömeges megbetegedések szakaszát.

Örömmel jelentette ki, hogy Heves megyében továbbra sincs aktív koronavírus-fertőzött, s a Markhot Ferenc Kórházban sincs Covid-gyanús beteg. A fekvőbeteg ellátás fokozatosan újraindul, mint ahogy a járóbeteg ellátás is. Utóbbival kapcsolatban azt mondta: telefonon előzetesen szükséges időpontot egyeztetni. Nyitrai Zsolt kijelentette, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően megkezdődhetett az élet újraindítása, a rendkívüli jogrendet a kormány visszaadja a parlamentnek. Úgy fogalmazott, hogy a rendkívüli felhatalmazás a gyors intézkedések meghozatala miatt volt szükséges.

Nyitrai Zsolt hozzátette, hogy mától Csehországba, Ausztriába és Szlovákiába is korlátozások nélkül lehet utazni. Az elmúlt időszaknak ugyanakkor a jövőben is fennmaradnak bizonyos elemei, mint az operatív törzs, az egészségügyi intézmények élén álló kórházparancsnokok, valamint az országos tisztifőorvos továbbra is hozhat speciális döntéseket.

A miniszterelnöki megbízott szerint arra nagyon kell ügyelni, hogy a vírus továbbra is itt van velünk, ezért be kell tartani az előírásokat.

Nyitrai Zsolt és Szántósi Rafael felsőtárkányi polgármester ezenkívül három új helyi fejlesztést is ismertetett. Mindezekről később számolunk be portálunkon.