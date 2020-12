Nyitrai Zsolt: továbbfejlődhet Heves megye, a miniszterelnök megvédte a magyaroknak járó forrásokat

„Megküzdöttünk a jogainkért és nem engedtünk a politikai zsarolásnak!” – nyilatkozta az országgyűlési képviselő, a Fidesz Heves megyei elnöke.

– Orbán Viktor újra kiállt az érdekeinkért Brüsszelben és megvédte a magyaroknak járó forrásokat. Ebből a pénzből Eger és térsége is szépen fejlődhet tovább! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, a Fidesz Heves megyei elnöke.

Nyitrai Zsolt a Heol érdeklődésére elmondta: az elmúlt hetek és napok komoly szakmai és politikai vitákkal teltek a brüsszeli politika színterén. A járvány kellős közepén ugyanis Brüsszel mindenféle ideológiai és politikai dolgokhoz kötötte volna a tagállamoknak járó források kifizetését, és a segítségnyújtást.

– Évekkel ezelőtt maga Donald Tusk is úgy fogalmazott: „Nem lehet politikai feltételekhez kötni a tagállamoknak járó források kifizetését.” – emlékeztet a képviselő. – Mi nem engedtünk a politikai zsarolásnak, összefogtunk a lengyelekkel. A két miniszterelnök élére állt ennek a vitának, és sikerült meggyőzni tegnap a tagállamok mindegyikét arról, hogy van más út, nem szabad ideológiai vagy politikai kérdésekhez kötni az ilyen kifizetéseket. Főleg nem egy koronavírusjárvány kellős közepén. A tegnapi nap megmutatta, hogy megéri kiállni a nemzetért, megéri kiállni a magyarokért és sosem szabad engedni a politikai zsarolásnak. Orbán Viktor miniszterelnök megvédte Brüsszelben a magyaroknak járó bért. Ilyen módon minden akadály elhárult az elől, hogy a különböző fejlesztési, és egyéb forrásokat megkapják az országok, így Magyarország is. Biztos vagyok benne, hogy ezen fejlesztési forrásokból Eger és térsége, valamint Heves megye és térsége is szépen fejlődhet tovább.

MINDEKÖZBEN

GYŐZELEM!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk: megszületett a megállapodás. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. „Az uniós költségvetésről a megegyezés megszületett, és győzött a józan ész.” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

– Győztünk, mert olyan nehéz időkben, mint a világjárvány, a gazdasági válság, nincs ideje annak, hogy most folytassunk le olyan ideológiai, politikai vitákat, amelyek hátráltatnak bennünket a cselekvésben. Győzött a józan ész, mert végül is Európa egységét ezzel a döntéssel sikerült megőriznünk. Szép esténk volt! – fejtette ki.