Nyomasztó lehet a karácsonyi adósság

Kígyózó sorok a mélygarázsok előtt. Ideges anyukák bevásárlólistával a kezükben, mélabús apukák faarccal a plázákban. Mindenkinek ismerősök lehetnek ezek a képek, akár az elmúlt hetekből is. Pedig mi magyarok az ilyesmit régebben csak a televízióban láttuk: a csillogó amerikai nagyáruházakban hömpölygő tömeget.

Manapság viszont nincs már karácsonyi ajándékszerzés lökdösődés, tömeg és áruhitel nélkül hazánkban sem. Így volt ez az idén is.

Budapesten hetekig katasztrofális volt a helyzet a bevásárlóközpontokban, de a vásárlók elmondása szerint a megyeszékhelyen az Agria Park mélygarázsában sem volt könnyű helyet találni adventi időszakban. Eger egyik vezető, műszaki cikkeket árusító üzletének vezetője a Heolnak elmondta: ilyenkor rohamosan nő az áruhitelek száma, de az emberek azért általában átgondolják, mit vesznek belőle.

– Vannak viszont családok, akik jócskán bevásároltak, de szinte minden költségesebb darabot áruhitelből vettek. Sokan vettek portékákat hitelkártyával, ez a módi egyre gyakoribb. A készpénzes fizetés viszont ritka több százezer forintos tételeknél, de azért olyan is előfordult. A vásárlók többnyire nem rendelkeznek azzal az összeggel, amit elköltenek – jellemezte a helyzetet az üzletvezető, és hozzátette: sokszor úgy veszi észre, hogy a fáradtság vagy az idő hiánya mondatja ki végül a döntő szót a vevőkkel.

De miért is történik ez minden adventi időszakban, amikor az egész éves taposómalom után az emberek nagy része csak kiadós alvásra vágyik? Honnan jön a késztetés az esztelen költekezésre?

Jó eséllyel eladósodik az, akinek gyereke van. Egy a karácsony előtti, vásárlási hullám kapcsán készült tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy nagy nyomás alatt hogyan hat a vásárlási döntésekre az emberek személyisége és pénzügyi tudatossága, jövedelme, életkora és családi állapota. A munka eredménye szerint az egyetlen egyértelmű adat, ami hat az adósságba kerülés valószínűségére, hogy van-e gyereke a kérdezettnek. Az emberek ugyanis nyomásként élik meg, hogy vásároljanak szeretteiknek. Különösképpen nagy nyomás helyeződik a szülőkre, mert ha maguktól nem is vennék meg a drága játékokat, de ha a többi gyerek is megkapja, akkor a sajátjuk sem maradhat ki a jóból. Jó eséllyel eladósodik tehát, akinek gyereke van – írták.

Van, aki ésszel igyekszik vásárolni

Egy Egerben vásárló hölgy érdeklődésünkre arról beszélt, hogy ő rendszerint csak hitelkártyával vásárolt, de nem azért, hogy túlköltekezzen. Éppen ellenkezőleg.

– Azért jó, mert így jobban tudom követni a költéseimet és a hónap végén egy százalékot jóváírnak belőle – magyarázta Császár Angéla. – Vannak időszakos akciók, akár húsz százalékos jóváírással, tízezer forintig. Azért is hasznos ez a megoldás, mert jobban megfontolom, hogy mire is fordítok adott összeget, ha hitelkártyát használok. Nyilván én is igyekszem a szeretteimnek megfelelő ajándékot venni, de úgy számítok, hogy ne lépjem túl az ésszerűség határait és ne terheljem meg nagyon a keretemet. Hiszen a kölcsönömet következő hónapban vissza is kell fizetnem, természetesen azért, hogy elkerüljem a kamatokat.