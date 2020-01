Nyugodt megyénk kalauzainak munkája, nem kell nekik testkamera sem

A MÁV megelégelte a jegyellenőrök elleni erőszakos fellépéseket, ezért tavaly március végén a Mátészalkát érintő vasútvonalon a kalauzok testkamerát kaptak. Ez annyira bevált, hogy az ország többi részére is kiterjesztették a használatát. Megkérdeztük, hogy szűkebb hazánkban élnek-e a lehetőséggel.

Tizenkilenc jegyvizsgáló szenvedett el hazánkban valamilyen támadást az előző év első három hónapjában, annak ellenére, hogy alapesetben öt évig terjedő börtönbüntetést kaphat, aki közfeladatot ellátó személy sérelmére erőszakos bűncselekményt követ el. Ezt megelégelve döntött úgy a vasúttársaság, hogy a kalauzok testkamerát kapnak, ami a beszámolók szerint sokat segített a vonatokon dolgozóknak.

A MÁV közleményéből kiderült az is, hogy egy korábban gyakran kötekedő, veréssel fenyegetőző, érvénytelen jeggyel utazó utas a kamerát látva további vita nélkül elismerte az eljárás jogosságát. Ezen felbuzdulva, az elmúlt esztendő szeptemberében az ország más pontjain is elkezdték használni a testre szerelt kamerákat. Tavaly hetven alkalommal történt konfliktus, amiből 48 tettlegességig fajult, kettő nyolc napon túli sérüléssel járt, ami a 2018-as adatokhoz képest hatalmas javulás, tavalyelőtt 123 esetben inzultálták az ellenőröket.

A MÁV-START igényeinek megfelelően fejlesztett MPT210-4X bűnüldözésben is használatos, a fokozott igénybevételt is jól tűrő testkamera, amely nyolcórai üzemre is képes. Ezalatt folyamatos felvételt tud készíteni, akár éjszakai körülmények között is, s 13 órányit képes tárolni, valamint károsodás nélkül kibírja a leejtést két méterről is. A full HD minőségű felvétel készítését a felhasználó bármikor elindíthatja és leállíthatja a készülék egyetlen gombjának megnyomásával. A kamera a gombnyomást megelőző 20 másodperc videóanyagát is rögzíti, és fotó készítésére is alkalmas. Az adatokat kódolt formában, jelszóval védetten tárolja, így nincs lehetőség azokhoz hozzáférni az eszközön – árult el részleteket a kameráról a társaság.

De úgy tűnik, Heves megyében nem volt szükség ezek használatára. Ugyanis a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától kapott tájékoztatás alapján szűkebb hazánkban 2018-ban három kalauzt ért atrocitás, tavaly azonban egyet sem. A megyében jelenleg nem használnak testkamerát.

A napokban megjelent a hír: megyénkkel ellentétben sok helyen használják a kamerát. A kalauzok tapasztalatai nagyon pozitívak, a mobil kamerás rögzítőrendszer elindítása óta az érintett vonatokon nem történt atrocitás a szolgálatot teljesítőkkel szemben. A MÁV-START várhatóan 2020 első felétől folytatja a testkamerák beszerzését, amely során az előzőhöz hasonló mértékű fejlesztést kíván megvalósítani az országszerte dolgozó jegyellenerők javaslatait figyelembe véve.