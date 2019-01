Ökocentrum: nem várt csúcsokat dönt a látogatottság

– A téli karbantartás idején milyen munkákat végeztek el?

– A karbantartás lényege, hogy a nagy látogatottsággal együtt járó fizikai kopást, elhasználódás látható jeleit megszüntetjük, így festünk, takarítunk, eszközöket, felszereléseket cserélünk, átalakítunk. A 2600 négyzetméter alapterületű, többszintes főépület tisztasági festése már önmagában nagy kihívást jelent, ilyenkor szinte minden dolgozó ecsetet ragad és besegít a munkába. Az akváriumok és terráriumok is átestek egy nagytakarításon. Az idei év karbantartási munkái között kiemelt helyen szerepel a földszinti kiállítótér óriás Tisza-tó térképének teljes felújítása. A térkép járható üvegfelületét a 2012-es nyitás óta mintegy másfél millió vendégünk koptatta – mondta Kiss János, a Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója.

– Időben sikerült elvégezni minden szükséges karbantartást? Összességében milyen összegek „mozognak”?

– A munkák egy részét kénytelenek leszünk a látogatási időszakban – tavasszal – folytatni, amikor az időjárás már a kültéri munkákat is lehetővé teszi, ekkor sorra kerül a kilátótorony járófelületeinek felújítása, s a szabadidőparkban számos olyan beavatkozás, amelyet a télen nem lehetséges elvégezni. A karbantartással, a kisebb-nagyobb átalakításokkal és a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos költségeink éves szinten 60–80 millió forint között mozognak, amelyet a belépőjegyekből származó bevételből gazdálkodunk ki.

– Milyen újdonságokkal rukkol elő a mostani újranyitáskor az ökocentrum, mi várható idén?

– Az ökocentrum január 25-én nyitott ki a látogatók előtt. Másnap az év halát, a vörösszárnyú keszeget mutattuk be tájékoztató előadásokon. A továbbiakban az év minden napján nyitva leszünk, s várjuk az érdeklődőket. Idén az állatbemutatókat „Sün-bungi”-val és vidraóvodával tervezzük bővíteni. Tavasszal megújul az ökocentrum szabadidőparkjában található, 1884-ben épült, országos műemlék poroszlói tájház is. Az idén első alkalommal rendezünk szabadtéri természetfotó-kiállítást a főépület különleges hangulatú tetőteraszán. A poroszlói illetőségű amatőr természetfotós, Szűcsné Négyesi Éva alkotásait tekinthetik majd meg a látogatók.

– Digitális technológiai fejlesztés is várható. Mit jelent mindez?

– Várhatóan tavasszal elkészül az az ingyenesen letölthető új mobilapplikáció, melynek segítségével az ökocentrum héthektáros szabadidőparkjában kalauzoljuk a látogatókat, a hasznos ismeretek és érdekességek mellett nyereményjátékban vehetnek részt mindazok, akik az applikációt letöltik s használják. Apró érdekesség lesz idén, hogy szintén a szabadidőparkban négy, kézzel húzható játék kiskocsi, ökotaliga áll majd a kisgyermekes családok rendelkezésére. A kézi erővel mozgatható, bérelhető eszközökön egyidejűleg három-négy kisgyermek utazhat, a mozgatáshoz az erőt anya vagy apa biztosítja – mondta a Hírlapnak Kiss János.

Ismét rekordot döntöttek Poroszlón

Rekord év volt a tavalyi a Tisza-tavi Ökocentrum történetében, 231 ezer 757 látogatóval. Ez óriási eredmény eddigi csúcsévhez, 2015-höz képest is. Akkor 210 ezer vendég kereste fel a látogatóközpontot. Kiss János szerint ezzel nemcsak elégedettek lehetnek, hanem túl is szárnyaltak minden várakozást, még a saját maguk elé kitűzött célt is. A sikert véleménye szerint az eddig eltelt évek működésével alapozták meg, folyamatosan igyekeztek sokszínű, érdekes, látványos, különleges látnivalót biztosítani. Az érdeklődést fokozzák Poroszló rendezvényei, szinte minden hétvégén van valamilyen esemény a településen. Tavaly emellett szerencséjük is volt az időjárással és a hosszú hétvégék sokaságával is. A vendégek 92–93 százaléka belföldi, a legjelentősebb küldőterület Budapest. Innen a belföldiek közel egyharmada érkezik.