Oktatók, pedagógusjelöltek munkáját segítik Egerben

A pedagógusjelöltek felkészítése a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók integrált nevelésére-oktatására címmel szerveztek programot az egyetemen.

A programról dr. Dávid Mária, a Gyógypedagógia Tanszék vezetője nyilatkozott az egyetem portáljának. Elmondta, a Képzők Képzésre az egri, a jászberényi és a sárospataki campusokról várták a pedagógusképzéssel foglalkozó oktatókat.

– A képzés apropóját az adta, hogy a gyógypedagógia új szakként megjelent az Eszterházy Károly Egyetem képzési kínálatában. A gyógypedagógia egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek segítésével foglalkozik, tehát az egyetem oktatóinak erre a feladatra is fel kell készülniük – hangsúlyozta.

Hozzátette, a konferencia témája azért is fontos, mert a köznevelésben elterjedtté vált az integrált nevelés, így az Eszterházy Károly Egyetemen végzett pedagógusokat is fel kell készíteni arra, hogy a tehetséges s az esetleges tanulási zavarral küzdő gyermekeket is megfelelően tudják segíteni, fejleszteni.