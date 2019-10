Október végén is megtelnek a Heves megyei hotelek

Hamarosan itt az őszi szünet, október 25-től november 4-ig pihenhetnek a diákok, s szerencsés esetben a szüleik is. Megkérdeztünk néhány megyei szállásadót, hány szabad szoba van még.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Elég jó adatokkal rendelkezünk, közel telt házzal fogunk üzemelni az őszi szünet alatt. Kiemelt időszakban, így most is, változatos programkínálattal várjuk vendégeinket – avatott be a Saliris Resort és Konferencia Hotel életébe az értékesítési és marketingvezető. Répási Ferenc hozzátette, magasabb színvonalú animációt nyújtanak majd, illetve az évszaknak megfelelő ételkínálattal készülnek. Elárulta, a vendégeik kilencven százaléka belföldi turista. Hozzátette, már készülnek a karácsonyi időszakra is, azok a helyek már nem szabadok, szilveszterkor van még néhány kiadó szoba.

Nemcsak az egri, hanem a családias, kisebb Eger környéki szállodák is igen népszerűek. A parádi Erzsébet Park Hotelben bár akad még pár szabad szoba, de már nyolcvan-kilencven százalékos foglaltságról számolt be lapunk érdeklődésére a hotel marketingmenedzsere­. Szabó Alexandra elmondta, kifejezetten erre a hétre őszi szüneti csomaggal készültek.

– Különböző programokkal igyekszünk kedveskedni a hozzánk érkezőknek. Lesz bográcsozás, helyismereti ­túra, amely során Parád szépségeit ismerhetik meg a hozzánk betérők. A gyermekek az animátorprogramot, stand up comedyt, illetve a bűvészshow-kat élvezhetik majd. A vacsora alatt érdekes kártyatrükkökkel, mikromágiával készül a bűvészünk. Az őszi szünetben így leginkább a kisebbekre próbálunk koncentrálni – részletezte. A nemzetiségi összetételt tekintve hozzátette, akad külföldi vendég is, de leginkább hazai turistákkal telik meg a szálláshely.

– Ebben az időszakban nagyon erős a konferencia- és az üzleti turizmus is, így azt tudom mondani, hogy nálunk telt ház lesz a következő hetekben is – tudtuk meg Hegedűsné Őzse Enikőtől. Az egri Hotel Imola Platán értékesítési vezetője elmondta, november 1-jére, azaz a halloween napjára készülnek különlegesebb programokkal. Kifejtette, élő zenével, borkóstolóval, szauna- és gőzprogramokkal, ünnepi bekészítéssel várják a hozzájuk érkezőket.

– Ezen a hétvégén szinte kizárólag csak belföldi vendégeik lesznek, nagyon minimális a külföldiek száma – tette hozzá. Hoffmann József, a Hotel Ózon Mátraháza tulajdonosa elárulta, a Mátra is kedvenc ősszel, teljes telt házról számolt be. Mint mondta, gyermekprogramok mint mindig, most is lesznek, s az élő zenés estek sem maradnak el.