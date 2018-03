Olimpiai bajnokok jártak az egri börtönben

Büszkeségek az egyik, társadalomtól elzárt bebörtönzöttek a másik oldalon.

Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, későbbi edző, sportvezető, valamint Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó volt a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vendége kedden.

Mintegy negyven férfi és női fogvatartott gyűlt össze az egri börtönben, hogy meghallgassa a két olimpiai bajnok előadását. Tagadhatatlan a kontraszt: az egyik oldalon nemzeti büszkeségek, a példaképnek állítható sportolók, a másikon a társadalomtól elszigetelt bebörtönzöttek, akik közül sokak számára már évek óta csupán álom a második esély. A rabokat kitartásra ösztönözve dr. Hegedűs Csaba arra hívta fel a figyelmet: sportolói pályafutása során minden nap tett egy-egy lépést, mígnem legvégül megvalósította gyermekként dédelgetett álmait. Mint elmondta, ő nemcsak szeretett volna, hanem akart is bajnok lenni.

A századik magyar olimpiai arany tulajdonosa többször vicces, kötetlen hangvételű beszédében visszatérően kiemelte a tanulás fontosságát, és hangsúlyozta, ahogy a birkózásban, úgy a mindennapi életben is a fejben dőlnek el a legfőbb dolgok. – Ha az ember elég erős, minden helyzetben meg tudja tenni a változáshoz szükséges lépéseket – fogalmazott.

– Pályafutásom elején sok nehézséget kellett leküzdenem, de ez alatt is megtanultam, hogy az életben a tettek a legfontosabbak – mondta el Nagy Tímea, aki portálunknak azt is elárulta: fenntartásokkal érkezett az előadásra, hiszen ezt megelőzően még sosem járt börtönben, de szerinte alapvetően minden ember jónak születik, megváltozni mindig van lehetőség. Aláhúzta, fiatalon öntörvényű egyéniség volt, és bár eredményei másról is árulkodhatnak, számára mindig a gyermekei, s nem a sport lesz az első az életben.

A mintegy egyórás előadást nagy érdeklődéssel hallgatták végig az elítéltek, akik a legvégén kérdéseket is feltehettek az olimpiai bajnok sportembereknek. Az eseményen jelen volt még Füleky András, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének igazgatója, a beszélgetést Kapuvári Gábor televíziós-szerkesztő, újságíró moderálta.