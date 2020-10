Olvasói beszámoló – szerződést bontottak Gyöngyösön a maszk nélkül rendelő Pócs Alfréddal

Az orvos jelenleg a felmondási idejét tölti, azaz még alkalmazásban van.

Olvasónk, aki neve mellőzését kérte, arról számolt be, hogy október elején ortopédiai vizsgálaton járt a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban és ott döbbenten tapasztalta, hogy az őt kezelő orvos – mindenki mással ellentétben – nem visel maszkot. Ha erről megkérdezték a betegei, úgy válaszolt, a maszkviselésre nincs szükség. Elmondta, nem sokkal később annak is tanúja volt, hogy dr. Pócs Alfréd szakorvost magához kérette az intézmény főigazgatója és közölte vele, hogy megszünteti a vele kötött szerződést, nem tart tovább igényt munkájára. Az orvos jelenleg a felmondási idejét tölti, azaz még alkalmazásban van.

Az esetről megkérdeztük dr. Pócs Alfrédot, aki portálunknak elmondta, nem Covid-tagadó, de a maszkviselést valóban nem preferálja. A fenti rendelési napon tényleg nem viselt maszkot, mert zavarta a kommunikációban. Hozzátette, huszonöt éve szolgálja a betegeit, most is gyógyít, s úgy gondolja, hogy az igazságot képviseli. Utalt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlására is, miszerint a maszkviselés nem feltétlenül indokolt, s hivatkozott Müller Cecília országos tiszti főorvos tájékoztatására is, hogy az iskolákban változatlanul nem kötelező a maszkviselés.

A szerződésbontásról kérdéseinket megküldtük dr. Weisz Péternek, a Bugát Pál Kórház főigazgatójának. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökétől, dr. Kincses Gyulától azt kérdeztük, a súlyosbodó járványhelyzetben mennyire tolerálható az, hogy a vírusszkeptikus orvosok maszk viselése nélkül, az ajánlásokat figyelmen kívül hagyva praktizálhatnak.

További részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Kiemelt képünk az augusztusi egri közgyűlésen készült. Balról az első Dr. Pócs Alfréd, mellette jobbra Sós Tamás, Mirkóczki Zita, Keresztes Zoltán (archív fotó: Berán Dániel)