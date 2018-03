Olvasóink is betiltanák a mobiltelefonozást az iskolákban

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak olvasóink, el kell-e venni a gyerekektől a mobiltelefont az iskolában?

Korábban számoltunk be arról: Hatvanban a Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában hétfőtől, március 12-től az iskolában a tanítás elején leteszik a diákok a mobiltelefonokat – így döntött ugyanis az intézmény vezetése.

A hatvani módosított házirendben egyebek mellett az áll, hogy mobiltelefont csak saját felelősségre vihetnek be az iskolába. Az első tanítási óra kezdetére ki kell kapcsolni a készüléket, majd a foglalkozást vezető pedagógus összeszedi és az utolsó tanóra végéig a Szülők Tanácsától kapott kosarakban tárolják azokat. Délután négyig csak tanári engedéllyel, indokolt esetben kapcsolhatják be a készüléket, ha szüleiket kell értesíteni valamiről, azt az iskolatitkári irodában található telefonon tehetik meg. Aki megszegi a fenti szabályokat az első alkalommal szaktanári figyelmeztetésben részesül, aki másodszor is vét a házirend ellen, attól a pedagógus elveszi a telefont, azt az iskola páncélszekrényében tartja, s csak a szülőnek adja vissza.

Legutóbbi szavazásunkban azt a kérdést tettük fel: „Mit gondol, el kell venni a gyerekektől a mobiltelefont az iskolában?”

A szavazók döntő többsége, 68 százaléka úgy nyilatkozott, igen, el kell venni tőlük a készüléket, mert különben azzal foglalkoznak. A szavazók 16 százaléka vélekedett úgy, hogy annak idején ők is kibírták telefon nélkül, 11 százaléka azonban a nem szabad elvenni az eszközt a gyerektől, hiszen az az ő tulajdona válaszlehetőségre tette le a voksát. A szavazók 5 százaléka pedig úgy nyilatkozott, szerintük azért sem jó ötlet elvenni a diáktól a mobilt, mert bármikor jöhet egy fontos hívása.