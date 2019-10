Olvasóink szerint fürdőruhában a legszebbek a Tündérszépek indulói

Legutóbbi szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, olvasóink melyik fotókat kedvelik leginkább a Tündérszépekről!?

A válaszadók többsége, 58 százaléka nyilatkozta azt, hogy a fürdőruhás fotókat kedveli, mert azokon látszik, milyen is a lányok valódi alakja. Közel harminc százalék szerint a csinos ruhákban a legszebbek a lányok, 13 százalék pedig a sportos, utcai ruhás fotókat kedveli.

A Tündérszépek 2020 Heves megyei fordulójában nap mint nap bemutatunk egy-egy itt élő, tanuló vagy innen származó szépséget, akik közül négy lány jut majd be a regionális fordulóba, az után pedig a felkészítő tábor és az országos tévéshow-val összekötött országos döntő várja majd a legszebbeket. Az előzsűrizés most is tart, még van idő jelentkezni, de érdemes sietni, hiszen a fotózások folyamatosan zajlanak, és bizony szebbnél szebb lányok közül kell kiválasztanunk azt a 30-at, aki esélyt kap, hogy megvalósítsa álmait a szépségversennyel, a helyek pedig rohamosan fogynak.