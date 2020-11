Olvasóink többsége egyetért a járványügyi szigorításokkal

Megjelentek és november 4-től érvényesek az új járványvédelmi szigorítások. A friss rendelkezések a sportot, a rendezvényeket, szórakozóhelyeket is érintik. Olvasóinktól azt kérdeztük, szerintük szükség volt-e a szigorításokra.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, további járványügyi szigorításokról, rendkívüli jogrendről döntött a kormány. Ezeket közösségi oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A szigorítások érintik a szórakozást, a sportrendezvényeket is, de idősávos kijárási korlátozást is bevezettek. A Magyar Közlönyben szerdára virradó éjszaka megjelent a pontos szabályozás, amelyek mellett a korábban meghozott járványügyi intézkedések, így például a maszkviselési szabályok ugyanúgy érvényben maradnak, vagyis ahol eddig kellett, ott ezután is kell maszkot viselni.

A Heol Instagram oldalán olvasóinktól azt kérdeztük, szerintük szükség volt-e a szigorításokra. A választ adók többsége egyetértett a szigorítások bevezetésével.