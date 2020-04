Olvasóink többsége nem végez testmozgást az önkéntes karantén alatt

Legutóbbi szavazásunk alkalmával arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink, hogyan próbálják pótolni a testmozgást az otthonlét alatt.

A szavazásban résztvevő olvasóink többsége, pontosan 40 százaléka eddig sem sportolt, és nem is most tervezik elkezdeni. A voksolók 35 százaléka amikor csak teheti elmegy futni vagy sétálni a szabadba. Akadtak olyanok is, 15 százalékban, akik az internetet hívják segítségül és azon keresztül próbálnak ki különböző tornagyakorlatokat. És végül 10 százalék a voksolóknak egy időre szünetelteti a testmozgást.