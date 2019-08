Önbizalomnövelő tippek a Tündérszépeknek

Ha valaki úgy megy el egy szépségversenyre, hogy az nem élet-halál kérdés, akkor élmény lesz a részvétel. Akár ő lesz a királynő, akár nem – mondja a pszichológus a borsonline.hu-nak.

Mint arról korábban már beszámoltunk, elindult a Tündérszépek új sorozata, értékes nyereményekkel, felkészítő táborral, januárban pedig az is kiderül, Heves megye adhatja-e az ország következő Tündérszépét. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Heves megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek. A megyei fordulóba 30 lány jut majd be, megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé. A legszebbek értékes nyereményekkel gazdagodnak!

A borsonline.hu Fehér Gabriella pszichológust kérte fel arra, hogy lássa el önbizalom-növelő tippekkel azokat, akik esetleg ennek hiányában nem mernek jelentkezni. Most ezt az interjút közöljük.

Mikor alakul ki, hogy önbizalom-hiányos vagy éppenséggel nagyon is magabiztos lesz valaki?

Alapvetően a gyerekkorban. Sok függ attól, hogy a szülők hogyan bántak a gyerekükkel, hogy ő volt-e a szemük fénye, vagy ő volt az, akire soha nem volt idő, akit nem szerettek úgy, mint kellett volna, és minden rossz volt, akármit csinált. Az első esetben azonban át lehet esni a ló másik oldalára is, mert ha sokszor mondják a gyerekre, hogy milyen szép, akkor túlzott önbizalma lesz, és elvár dolgokat, amiket nem kellene. Ez gyakran előfordul a szép emberekkel. A kettő között van az egészséges önbizalom.

Miért mondja sok szépségversenygyőztes lány, hogy önmaga előtt akart bizonyí­tani?

Talán éppen az előbb említettek miatt: mert hiába volt szép, ha a szülei elhanyagolták. Az is gyakran előfordul, hogy valakit az osztálytársak közösítenek ki. Ha a kettő egyszerre ér valakit, akkor ez egy egészséges lelkületű gyereket is tönkretehet, vagy éppen növeli a bizonyítási vágyát.

Hogyan lehet ebből kilépni?

Önerősítő tréningekkel segíthet egy pszichológus is, aki képes az emberrel megértetni, hogy nem ő volt a hibás. És be kell vállalni dolgokat, amelyeknél nem a győzelem vagy a vereség a tét, csak egyszerűen az az élmény, hogy „meg tudtam csinálni”. Például elmegy egy karaokeklubba, ahol, ha rosszul is énekel, nem szakad le az ég. Ha így megy el egy szépségversenyre is egy lány, hogy ez nem élet-halál kérdés, akkor élmény lesz a részvétel, akár ő lesz a királynő, akár nem. Vagyis jelentkezzen bárki, aki úgy fogja fel, hogy ez egy jó buli, és van kedve hozzá, mert el lehet majd mesélni, hogy „benne voltam”!

Érdemes valakivel megosztania egy lánynak, hogy indulni akar?

Csak akkor, ha támogató, és nem húzza le érzelmileg.