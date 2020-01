Önerőből újítják fel a járdákat Bélapátfalván

A játszótéri rongálás, valamint a helyi televízió újraindítása is téma volt a közmeghallgatáson.

Közmeghallgatást tartottak Bélapátfalván. Ferencz Péter polgármester beszámolt a város gazdálkodásáról, a település az első háromnegyed évben több mint kétszázmillió forintot fordíthatott beruházásokra. Egyebek között megvalósult a Zöld város program, utakat, járdákat, vízelvezető árkokat újítottak föl.

Idén februárban megújul a művelődési ház nagyterme, átalakítják a fűtést, napelemek is lesznek az épületen. Egy másik pályázatnak köszönhetően a könyvtár fűtése és berendezése is megújul. Ebben az évben elkészül a Liszt Ferenc utca vízelvezetése és járdája. A Május 1 út a Tüzépig megújult, az út eddig az államé volt, 2020-tól az önkormányzat a tulajdonos. A Sport utcán az uszoda előtt a közvilágítás bővítését tervezik.

A kérdések és vélemények között szó volt egyebek között a Bartók utca járdájáról és vízelvezető árkáról. Itt a polgármester szerint az a probléma, hogy a magasról lezúduló víz telkeket önt el. A járdát megterveztették, de pályázatba nem fért be, előnyt élvezett a szintén problémás Liszt Ferenc utca, amely a város legmagasabb pontjáról, a Vörösmarty utcáról vezeti el a vizet. A Bartók utcai járdát a 2020-as költségvetésbe szeretnék betervezni.

Egy hozzászóló a lakótelep problémáit említette. Egy útvonalon például megáll a víz, az új játszóteret a fiatalok már rongálják, firkálják, a lámpák pedig nem világítanak. Szóvá tette, hogy a kábelszolgáltató munkatársa bemegy autóval a virágok közé.

Ferencz Péter polgármester elmondta, saját erőből tesznek le térkő burkolatot, valamint folyamatban van kamerák telepítése. A lámpákkal kapcsolatban megjegyezte, eredetileg kandelábereket terveztek, de a lakókat zavarta, hogy bevilágítanak az ablakon, így döntöttek a kis oszlopokról. Ilyenek vannak az apátsági templom felé is, igaz, már egy sem világít közülük. Egyébként a nagy oszlop sem garancia a működésre, egy helyen 17 éve rendszeresen kidöntik autóval. Az autós bejárást ő sem helyesli, ráadásul az ingatlan bejárata a IV. Béla utcáról lenne.

A játszótéri viselkedést más is szóvá tette, s kérdezte, a polgárőrök tudnának-e gyakrabban arrafelé járőrözni? Érdeklődött arról is, hogy a járdát elkészítik-e a menzáig, lesz-e fedett árok, illetve kerítés az iskola mellett? A polgármester válasza szerint a játszótéren a 16–18 évesekkel van probléma, ezért szerelnek föl kamerát, ha gond van, érdemes hívni a rendőrséget. Körbekeríteni a területet nem lehet, így kérdéses, nyitvatartást tudnak-e meghatározni. A parkban a járda nem fért bele a pályázatba, itt is önerős beruházásról lehet szó. Az iskolai kerítést a 2020-as költségvetésbe betervezik.

Szó esett a helyi TV3-ról is, amely egy ideje nem sugároz. Ferencz Péter polgármester elmondta, a kábelszolgáltatót felvásárolta a UPC, azt pedig a Vodafone. Technikailag készen állnak, amint megkapják az engedélyeket, újraindítják a helyi televízió adását, de külön céget kell megbízniuk a tévé üzemeltetésével. Lesz képújság és szerkesztett műsor, kábelen csak az foghatja, aki UPC előfizető, azaz a bélapátfalvi háztartások fele. A többiek interneten nézhetik az adást.

Érdeklődtek arról is, lesz-e házasságkötő terem a városban? A volt OTP épülete újra rendelkezésre állna. Ferencz Péter szerint a Gesztenyés kiállítóházban oldhatók meg az esküvők, az egykori bankfiókban lévő nagy helyiséget szétfalazták. Sikertelenül pályáztak a régi hivatal felújítására, ahol szeretnének egy, a régebbinél nagyobb tanácstermet, s a tetőtérben lennének az irodák. A tendencia viszont az, hogy az esküvőket inkább a templomkertben tartják. A házasságkötések száma évente harminc körül van, nagyrészt idegenek jönnek Debrecenből, Budapestről, Győrből. A harmincból huszonötöt kint, a templomkertben vagy a tónál tartják, csak a többit bent.

Észrevételezték azt is, hogy a Petőfi utcán, a járdán túlságosan bent van a korlát és két ember szűken fér el egymás mellett. Éppen ezért az otthonban lakók az egész utat elfoglalják, ha mennek valahová, ami veszélyes rájuk nézve, hiszen forgalmas az út az ipartelepek miatt. A polgármester válaszában elmondta, az út használatba vételi engedélyét csak a korlát elhelyezésével kapták meg. Biztonsági célokat szolgál, mert keskeny az úttest.Kérdésre válaszolva Ferencz Péter elmondta, lesz esőbeálló a vasútállomáson, hasonlóan fából, mint az új buszmegállók. A fiatalok számára pedig szeretnének egy új közösségi helyet létrehozni.