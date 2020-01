Önértékelési zavart is okozhatnak a beszédhibák és a fogproblémák

A beszédhibák és a fogproblémák akár önértékelési zavart is okozhatnak, ezért érdemes tenni ezek ellen. A rossz légzés és az úgynevezett nyelvlökéses nyelés apró problémának tűnik, de súlyos gondokat is okozhat gyermekkorban és felnőttként is, véli a logopédus.

Csernus Ildikó logopédus több egri óvodában és iskolában dolgozik, a nyelvlökéses nyeléssel és a gyerekek légzésével is foglalkozik. Szülői foglalkozásokon hívja fel a figyelmet az árulkodó jelekre, amiket ha időben észrevesznek, javíthatnak az életminőségen. A logopédus egy előadásában is elmondta: a gyerekek 75 százalékának rossz az arcfejlődése, ami több okra visszavezethető, ilyen az asztma, a rossz minőségű táplálkozás, az ételallergia, a cumisüveg használata és a szájlégzés is. A helytelen légzés visszavezethető megnagyobbodott orrmandulára, a lenőtt nyelvfékre és az ujjszopásra. A nyitott szájjal lélegző gyerekek külsőre is eltérnek az orron át lélegző társaiktól, s ez akár hátrányosan is érheti őket, hiszen eldeformálódott az arcuk a helytelen levegővétel miatt. A füleik nincsenek vízszintben, a testtartásuk rossz és szemeik karikásak, szemhéjuk leereszkedett, és tekintetük könnyen „elbambul”. Sokszor ezekről a fiatalokról azt gondolják, hogy buták, de közben csak a légzéstechnikájuk nem megfelelő a szakember szerint. A logopédus rengeteg problémát felsorolt, ami szájlégzésre vezethető vissza. Így az állkapocs kiakadása, a felső légúti fertőzések, az asztma, a fogszuvasodás, a harapási és testtartási rendellenesség, illetve csökken a szaglás és az ízérzékelés. Utóbbi miatt válogatós, étvágytalan a gyerekek sokasága. A nyelvállás is fontos. Ha valaki nem a szájpadlásához tapasztva tartja a nyelvét nyugalmi helyzetben, akkor a fogsor is deformálódhat, ez pedig felnőttkorban is komoly gondokat eredményezhet. Az előre álló fogsor a magyarok 40 százalékánál megfigyelhető. Felnőtt korban önértékelési problémát okozhat a szabálytan fogállás és a beszédhiba. Kialakulhatnak gasztroenterológiai betegségek is. Csernus Ildikó példát hozott erre az előadáson. Egy páciense gyomorégéssel küzdött, de a terápia után már helyesen nyelt, lassabban evett, ezért elmúltak a panaszai, és a gyógyszereket csökkenthette. – Már ötévesen el kellene kezdeni rászoktatni a gyerekeket az orrlégzésre, hiszen a tanítványaim 32 százaléka rosszul veszi a levegőt – hangsúlyozta Csernus Ildikó. A helyes légzés hat az alvás minőségére is. A kutatások szerint a hiperaktivitás és a figyelemzavar a rossz alvóknál figyelhető meg, mindez a szájlégzés megszüntetésével orvosolható. A hiperaktív gyerekek 70 százaléka szájon át veszi a levegőt. A helytelen levegővétel miatt kialakuló alvási légzéskimaradás (apnoé) idős korban demenciát okozhat. Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock