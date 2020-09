Önismeretről, belső harmóniáról hallhattak előadást az érdeklődők Gyöngyösön

A változások a világban, tágabb, szűkebb környezetünkben, a magánéletünkben olyan események, amelyeket nem kerülhetünk el. Az önismereti úton való előrehaladással azonban felkészülhetünk rá. Ennek egy területéről, a szociális egészségről hallhattak előadást Gyöngyösön az érdeklődők az Almavirág rendezvények keretében.

Aki valódi önismereti útra lép, az nem csupán a felszínt kapargatja pár önismereti tréningkönyv elolvasásával. A belső harmónia eléréséhez leginkább olyan módszer alkalmazása szükséges, ami megérint és megváltoztat. Aradi Mária, az Almavirág Összefogás alapítója beszélt portálunknak a rendezvényen elmondottakról.

– Az egészség alapvetően komplex fogalom – szögezi le mondandója elején Aradi Mária. – Elemeire bontva beszélhetünk biológiai egészségről, ami a szervezetünk megfelelő működésében látszik, és a lelki egészségről. Az egyik kihat a másikra. A mentális egészség határozza meg a kapcsolatainkat. Az emocionális egészség az érzéseink felismerése és megfelelő kifejezése. Az ember világnézetével kapcsolatos a spirituális egészség, s van a társadalmi egészség is. Minddel érdemes foglalkozni holisztikus szemléletmód esetén.

Az egészség eléréséhez legelőször is elengedhetetlen az egészséges életmódra nevelés és az egészség rendszeres fejlesztése. Hiába alakítjuk ki a szokásainkat, mert ha nem találjuk meg benne az örömünket, akkor nem adják meg azt, amit igazán szeretnénk elérni.

– A felsorolás végére hagytam a szociális egészség fogalmát – folytatja Aradi Mária. – Akkor élek harmóniában magammal, ha jól érzem magamat a bőrömben. És ez csak akkor lehetséges, ha a másokkal való kapcsolatom kielégítő a számomra. Ez a szociális egészség lényege. Az egyén mennyire tud támogató környezetet kialakítani, mennyire tud abban működni, a közösség és környezet ajándékait mennyire tudja befogadni, értékelni.

Az ember a túlélés miatt alakított ki közösségeket, hol tudatosan, hol nem, és teszi ezt ma is. A környezetünkben a víz, a levegő egyensúlyban lévő körfolyamatoknak köszönhetően megújulásra képesek, de az emberi tevékenység veszélyezteti ezt. Ez visszahat az emberre.

– A környezeti változások miatt sincs meg az érzelmi biztonságunk. Ez azt jelenti, hogy nem lehet már az alapvetően megszokott dolgokra számítani. Éppen ezért a lelkünket, a szellemünket is táplálni kell. Tudatosan kell az önfejlesztés útját járnunk, és ezzel harmonizáló szokásrendszert érdemes kialakítani. Hihetetlen eredményeket lehet elérni akár kis változtatással is. Ha tudom, hogyan reagálok bizonyos helyzetekre, ha tisztában vagyok azzal, hogy amit érzek, miért úgy érzem, és mi tesz ingerültté, illetve jókedvűvé, akkor a változásokra nem stresszel reagálok. Amit az ember önzetlenül a közösségnek ad az erőforrásaiból, értékteremtő közösség esetén többszörösen visszakapja azt. Ez a folyamat ráadásul öngerjesztővé válik, és hat a szervezet öngyógyító folyamataira is – összegzi a tapasztalatait az Almavirág Összefogás alapítója.