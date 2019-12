Önkéntes szolgálat – valóra válhatnak az ifjúkori álmok is

A fiatal lány mosolyogva tűrte, hogy Vilmek Attila vicekapitány a fejére tegye az egykori várvédő katonák sisakját, amire gyengéden rásuhintott néhányszor a kardjával. Ezt követően tartottak harci bemutatót az Egri Vitézlő Oskola tagjai a városi mozi előtti téren. A korhű öltözetet viselő hagyományőrzők azon a toborzón vettek részt, amelyre az egyenruhások várták a katonai hivatás, azon belül az önkéntes tartalékos szolgálat iránt érdeklődőket. A fiatal lány, Mészáros Dóra a közeljövőben igazi sisakot tehet a fejére, ha megfelel a beöltözés feltételeinek. A középiskolás diák tájékoztatást kapott a lehetőségekről és a jelentkezés módjáról, de még nem hozta meg a végleges döntést.

Határozott elképzeléssel érkeztek viszont többen is, akiket a Füzesabonyi járásban felállított önkéntes területvédelmi tartalékos század tagjai fogadtak. A mezőtárkányi Nyeste Sándor szakaszvezető például két falubelijét kalauzolta a tájékoztatást végző társaihoz. Egyikük, Bikkesné Válik Viktória őrmester a saját tapasztalatát is megosztva válaszolt a színes prospektusokkal és a sereg apró reklámtárgyaival teli asztalnál helyet foglalók kérdéseire.

– Valamennyien a jelentkezés menete, a kiképzés és a későbbi szolgálat időbeosztása iránt érdeklődtek – mondta a tereptarka egyenruháján őrmesteri rendfokozatot viselő tartalékos. A csinos, szőke nő nem akármilyen történettel dicsekedhet. Családjának szinte minden tagja önkéntes területvédelmi tartalékosként szolgál. Lelkes hozzáállásuk, élményekkel teli elbeszélésük érlelte meg benne az elhatározást, hogy követi őket. Erre tavaly augusztusban került sor, most nyáron pedig az egyetemista lánya is mundért öltött.

– Ha az ember előtt kinyílik egy ajtó, akkor azon be kell lépni – indokolta a toborzón való részvételét a mezőtárkányi Sz. Kovács Erzsébet, aki 55 évesen készül átlépni a küszöbön. – A bátyám több mint négy évtizede volt katona, azóta foglalkoztat a bevonulás gondolata, de eddig esélyem sem volt rá. Most itt a lehetőség, s ez egy nagy kihívás a számomra. Otthon elfogadták a döntésemet, a fiam úgy reagált: „hajrá, anya”… Ha minden jól alakul, a háromdiplomás pedagógus, s a vele tartó kolléganője, Vass Zoltánné jövő tavasszal a század tagja lehet.

A hazaszeretethez kötődő szolgálat nem korfüggő, ezt Jékli Sándor főhadnagy is tanúsíthatja. A most 63 éves férfi annak idején katonai főiskolára járt, de az élet elsodorta a seregtől. Tavaly ősszel kötötte meg a szolgálati szerződését, s jelenleg századparancsnok-helyettesi beosztást tölt be. – A társadalom hasznára válik, hogy bármikor számíthatnak ránk, s ez morális és szolgálati kötelesség is. Alapos kiképzést kapunk, és olyan ismeretekre, készségekre teszünk szert, amelyek a mindennapi életben is hasznosak, mint például az elsősegélynyújtás, az életmentés – érvelt az egyenruhás közösség mellett.

– E szolgálatban vannak elvárások, ezek nemegyszer kemények, de aki kitartó, az megállja a helyét. Aki szereti a kihívásokat, az itt megtalálja azokat. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek vannak gyengéi és erősségei, ezt ismerve támogatjuk egymást. Ez természetes a századunk közösségében, amelyet a bajtársiasság és a baráti együttműködés jellemez.