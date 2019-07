Önkéntesek is tesznek Nagytálya szépségéért, tisztaságáért

Komoly faluszépítésbe kezdtek a településen, nemrégiben számos területet rendbe tettek, s virágokat telepítettek faluszerte.

Több száz tő növényt ültettek el, virágot helyeztek a temető bejáratához, s egy buszmegállót is megszépítettek.Orosz József polgármester elmondta, amikor településvezető lett, szerette volna a helyi civil életet fellendíteni, és több közösségi programot szervezni. Erőfeszítéseit siker koronázta, két éve alakult egy faluszépítő egyesület, amely rendszeresen tesz azért, hogy Nagytálya szebb, élhetőbb legyen, hol virágültetéssel, hol szemétszedéssel, hol a gazos területek megtisztításával. A helyi rendezvények is sikeresek, sokan vesznek részt rajtuk, a szervezéshez, lebonyolításhoz is mindig akadnak önkéntesek.

A településvezető hangsúlyozta, vannak, akik állandó önkéntes feladatot is vállalnak, Jónás Lászlóné például a trianoni emlékmű állandó gondozója. Hozzátette, hálás mindenkinek, aki bármilyen módon tesz a faluért, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben minél többen kapnak kedvet ehhez.