Önkéntesek újítják föl a cementgyár egykori mozdonyát

Csoportban jobban megy a munka, így a következő alkalmakra is várják a helyi és a technika iránt érdeklődő távolabbi önkénteseket.

Tucatnyi önkéntes vette kezelésbe szombaton a Bélapátfalván kiállított gőzmozdonyt. A 377,265 pályaszámú mozdony április végén került végleges helyére a város Cementgyári megállójánál. Az 1895-ben gyártott Kacsa rendbetételéhez az elmúlt hetekben néhány vasútbarát már hozzákezdett, nagyobb létszámú csapat azonban most vett részt a munkában. A jó hangulatban folyó foglalkozáson a munka mellett sztorizás is folyt – Zakkar Sándor például visszaemlékezett arra, hogy amikor még az állomáson a csonkavágányon állt a gőzös, kérésre beindították a gyerekeknek, hiszen víz és tüzelőanyag is volt benne –, a Gesztenyés Kiállítóházban pedig meg is ebédeltették a dolgozókat.

– Tucatnyian dolgoztunk most önkéntesként. Vannak, akik korábbiakban is részt vettek már hasonló projektben, valakinek ez az első. Alapvetően a történelem, a technika szépsége iránti tiszteletből gyűltek össze helyiek és távolról érkezett emberek. Örömteli, hogy ennyien voltunk, látványos eredményeket értünk el, gyorsabb lett a munka. Az előző hetekben ismerkedtünk a feladattal, felkészültünk arra, mit kell majd elvégeznünk – mondta Birincsik József önkéntes, aki korábban a hatvani és egri gőzmozdonyok szebbé tételében is részt vett, az egri gőzös esetében a kimentés és a szállítás koordinálásban is szerepet vállalt. Ez a negyedik projektje. A Kacsa nagy példányszámban készült, sok fönnmaradt belőle, a bélapátfalvinak az a nagy értéke, hogy ide kötődik, itt szolgált több mint egy évtizedig, nem pedig idehozták valahonnan. Ez pedig többletet jelent, a bélapátfalviak sajátjuknak érezhetik.

Elárulta, sokféle feladat vár rájuk, elsőként fémtisztára kell csiszolni a felületet, a számos helyen lepattogzott régi festéket távolítják el, majd rozsdagátlózás, alapozás következik, s végül az festékrétegeket viszik föl. Későbbi fázisban a táblák is visszakerülnek a járműre.

– A mozdony különböző alkatrészeit nagyon megbontani nem tudjuk, mert össze vannak gyógyulva a fémfelületek. Vannak, amiket szeretnénk megnézni belülről, már csak a műszaki érdeklődés miatt is. Ilyen például a dugattyússzekrény, kíváncsiak vagyunk, milyen állapotban van belülről. Ezt a korrózióvédelem miatt is ki kell takarítani. Amit könnyen szét lehet szedni, azt szét fogjuk szerelni, és konzerváljuk. A fémtisztává tétel több hétbe is beletelik, de nyár közepére végezhetünk vele. Ezen­kívül még sok munka lesz, köztük apróbb műveletek is, amelyek ugyan nem látványosak, de fontosak és éveket is el lehet vesződni velük, így az átadáskor még nem lesz teljesen készen, de kiállítható állapotban lesz – mondta Birincsik József.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szerkezet karbantartást igényel majd a továbbiakban is, a helyieknek kell majd vigyázni munkájuk eredményére.

Reméli, hogy a felújítás iránt megmarad az érdeklődés, mert tizenkét párnyi kézzel sokkal jobban lehet haladni, mintha csak hárman-négyen foglalkoznának a mozdonnyal. A felújításhoz a város szerszámokat, munkavédelmi eszközöket, anyagokat adott, s aggregátort is biztosított, hogy sokkal haladósabb gépi munkát is tudjanak végezni.