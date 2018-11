Önkéntesek vizsgálták meg a gyerekek szemét Tarnabodon

Évek óta nem volt senki, aki megnézze a tarnabodi gyerekek szemét. Most viszont egy induló program keretén belül egy önkéntes csapat ellenőrizte három napon keresztül a fiatalok látását az iskola tornatermében.

Szemere Katalin, a Tarnabod és mi nevű segítőcsapat főszervezője elmondta, négy éve nem volt szemvizsgálat a településen.

– Korábban a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak egy önkéntes csoportja vizsgálta a gyerekeket. De most azt hallottuk a pedagógusoktól, hogy sok gyerek nem látja a táblát rendesen. Kiderült viszont, hogy nehéz gyermekszemész szakorvost találni hazánkban. Legalább két évig próbálkoztunk orvost keríteni – fogalmazott. Elmondta, végül a Facebookra írta ki, nem tud-e valaki olyan orvost, aki megvizsgálná a gyerekek szemét. A településen 250 gyermek él, s mint utóbb kiderült, picibabakortól szükség van a fiatalok szemének vizsgálatára.

– Csoszó Gabriella fotóművész összekötött dr. Domsa Patríciával, aki az egyik legkiválóbb gyermekszemorvos az országban. Patrícia elvállalta felkérésünket, s összekötöttük őt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal – jelentette ki.

Katalin elmondta, a szeretetszolgálatot éppen megkereste Bácskai László, a Hoya Magyarország vezetője, egy olyan projektet készültek elindítani, amelyben a legnehezebb sorsú gyerekeket vizsgálnák meg.

A vizsgálatsorozat dr. ­Domsa Patrícia, dr. Körtvélyes Judit, az Argus Optik Kft., a Hoya és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködéséből született. A szakmai programot Domsa Patrícia gyerekszemész szakorvos dolgozta ki. A csapat a legmodernebb berendezésekkel érkezett a faluba, a legkülönbözőbb technikákat alkalmazták a vizsgálat során.

– Két orvos s öt optometrista (Főiskolai végzettségű optikai szakemberek) volt jelen. A cél az volt, hogy mindenki ­sorra kerüljön. Akinek szüksége volt rá, szemüveget kapott, az új, színes kereteteket a fiatalok választhatták ki. Mindezt ingyen – tájékoztatott. Hozzátette, a programban rendszeres felülvizsgálati lehetőség is van.

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke­ arról tájékoztatott, ­hosszú éveken keresztül működött a településen a Vedd fel és láss! elnevezésű szemüvegkészítő program, amely pár éve megszűnt.

– Körülbelül fél éve kezdtük el szervezni ezt a szemvizsgálatot. Cél volt, hogy ne esetlegesen csináljunk ingyenesen szemüveget a rászoruló családok gyerekeinek, hanem olyan módszert találjunk ki, ami rendszerben működhet. Első körben azon a négy településen próbáljuk ezt ki, ahol a szeretetszolgálat rálát a falu életére – ismertette.

Kiemelte, olyan módszertani anyagot szeretnének ajánlani a kormányzatnak, mely lehetővé tenné, hogy azokon a településeken is működhessen gyermekszemészet, ahol most nincs, és csak kevesen jutnak el vizsgálatra. Az is fontos, hogy a szemüveget hordják a fiatalok. A következő településeken az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítják majd.

Szemüveget is kellett felírni Dr. Domsa Patrícia Budapesten gyermekszemész szakorvos – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével, Vecsei Miklóssal egyeztetve – dolgozta ki, hogyan lehetne ezt a programot működőképessé tenni. Ahogy a doktornő a Heves Megyei Hírlap kérdésére elmondta, november 5-én, hétfőn délelőtt kezdték el a szemvizsgálatokat, több mint kétszáz fiatal szemét nézték meg ezalatt a három nap alatt. A megvizsgált gyermekek megközelítőleg tíz százalékának kellett szemüveget felírniuk, illetve néhányuknál más típusú – nem szemüveges – problémát észleltek, részletezte Domsa Patrícia. Tarnabod volt a program legelső helyszíne, ezt követően pedig februárban jön a következő, Tiszabőre, Tiszaburára és Gyulajra is ellátogatnak a szakemberek. Tavaszig ezeken a településeken lesz ingyenes szemvizsgálat. Ezután majd kielemzik a szerzett tapasztalatokat és az alapján döntenek majd arról, hogyan folytatódjon tovább ez a program.