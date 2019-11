Önkénteseket ünnepeltek az egri kórházban

Talán soha nem olyan aktuális ez a téma, mint az év végi ünnepek előtt. Annál is inkább, hiszen szép számmal vannak emberek, akik az egész évet, sőt akár egy egész életet is annak szentelnek, hogy másokat segítsenek. Az ő tiszteletükre szólt az az összejövetel, amelyet november első felében tartott a Magyar Rákellenes Liga megyeszékhelyi alapszervezete az egri Markhot Ferenc Kórház refektóriumában.

Elöljáróban fontos lejegyezni, hogy önkéntesek azok a segítő szándékú emberek, akik szabad akaratukból, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végeznek másokat támogató tevékenységeket.

A Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének novemberi rendezvényét Bak Imre elnök nyitotta meg. Beszédében említést tett mindarról a nagyon fontos munkáról, amit rendszeresen mások érdekében végeznek. Elmondta továbbá, hogy a szervezetük minden lehetséges módon segíti az egészségügyi intézményben ápolt betegeket. Ebbe beletartozik az, hogy amennyiben szükséges, kíséretet biztosítanak nekik. Ha kell, akkor a gyógyításban részesülő embereket látogatják, ha pedig arra van szükség, akkor gyermekekre is vigyáznak. Mindig igyekeznek azt tenni – hangsúlyozta az egri alapszervezet vezetője –, amit a helyzet éppen megkíván.

Arra is kitért Bak Imre, hogy a megyeszékhelyen dolgozó önkéntesek között vannak függetlenek, vannak olyanok, akik valamilyen szempontból érintettek és vannak valamely betegséget korábban leküzdők is. A pácienseket mind a megelőzés, mind a gyógyulás, mint pedig a rehabilitáció teljes folyamatában támogatják.

Az összejövetelen arról is sok szó esett, hogy tanulmányok is igazolják: aki másokon segít, az magán is segít. Ennek jegyében a megnyitó után a jelenlévők az önkéntesség lélektani vonatkozásairól hallhatták Dorner László pszichológus előadását, aki egyebek között arról beszélt, hogy az önkéntesség minden korban pozitív hozadékokkal jár maguknak a segítőknek is. Új területeken próbálhatják ki magukat, fejlődik az önértékelésük, új kapcsolatokat teremthetnek, jelentősen erősödhet a felelősségérzetük. Kétségtelenül a szabadidő eltöltésének nagyon hasznos módja az arra rászorulók folyamatos segítése. A neves szakember felhívta a figyelmet arra is, mennyire fontos, hogy a vállalt feladat kellően illeszkedjen a személyiségükhöz, hiszen akkor tudják maximálisan ellátni azt. Hozzátartozik az önkéntességhez, hogy sokszor a saját életünket is átértékeljük egy-egy nehezebb sors láttán.

Az ismertetőt magyarnóta- és operettműsor követte az Egri Zenészek Egyesületének előadásában. A repertoár az egri származású Dobó Katica, Bene Kati, Barta Anci, Murányi Zoltán hangulatos dalaiból állt, Gonda László zongorakísérete mellett.

A rendezvény záróakkordjaként az egri Kovács Máté részére gyűjtöttek pénzadományt a fórumon résztvevők, a teljes összeget felajánlva a 13 esztendős, leukémiás megbetegedésben szenvedő fiú gyógykezelésére. Az is elhangzott, hogy akik szeretnének csatlakozni a jótékonysági akcióhoz, azok minden hónap második keddjén ezt megtehetik 13 órakor a kórház refektóriumában.