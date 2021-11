Öntöde egyelőre nem lesz, per viszont várható Bátorban

Tavasz óta foglalkoztatta a bátoriakat, lesz-e öntöde az egykori tsz-műhelyben. A testület a telek átsorolásával akadályozza meg, hogy ipari létesítmény nyíljon ott.

Ezt ne hagyja ki! Miért alapítottak új cégeket a baloldali milliárdos, Bige László és fiai?

Falugyűlést tartottak nemrégiben a településen, s ezen Pallagi Alfréd polgármester éves beszámolóján kívül a helyi rendezési terv módosítása volt a fő napirendi pont. Utóbbiról a polgármester elmondta, tavasszal derült ki, hogy újabb öntöde létesülne a faluban, emiatt pedig ribillió támadt. Petíciókat írtak alá a helybeliek, az önkormányzat pedig elhatározta, módosítják a helyi építési szabályzatot. A döntést meg szerették volna alapozni kockázatelemzéssel, jogi és környezetvédelmi hatástanulmánnyal. Végül október 13-án a testület döntést hozott, hogy az tervezett öntödének is helyet adó ingatlant gazdasági, kereskedelmiből lakóövezetté minősítik át. A módosítás mellett három, ellene két szavazat volt. Az önkormányzat várhatóan perek elé néz, ismertette a településvezető.

Ezt követően hosszú órákon át tartó vita következett a helyiek között, fölszólaltak az ingatlan tulajdonosai, az öntödét működtető vállalkozó, önkormányzati képviselők és az öntödét támogató, illetve ellenző ott lakók is.

A nézetkülönbséget végül néhol emelt hangon fejezték ki, és a résztvevők párszor megjegyzéseket is tettek egymásra. Így talán annak a hölgynek kellett volna kezdenie az egész eszmecserét, aki az utolsó hozzászóló volt, és vélhetően a legkonstruktívabb javaslatokat tette. Szerinte az önkormányzatnak meg kellene valahogyan vásárolnia az ingatlant, és minden eszközzel segítenie kéne a régóta helyben működő vállalkozót, hogy bővíthessen, de a falun kívül. Így lenne beruházás, pluszadóbevétel és a környéken élőknek sem kellene aggódniuk egészségük és kényelmük miatt.

Sallai György vállalkozó, a bátori öntöde tulajdonosa elmondta, az egykori téesztelepet 2000-ben vásárolta meg. Sok pénzt, húszévnyi profitot fordított rá, ezért kártérítési igénnyel fog föllépni. Szerinte most is rendszeresen ellenőrzik, és nem találnak hiányosságot, üzeme nem bocsát ki káros anyagokat. Akik pedig mellette vásároltak házat, azok szerinte látták, hogy ott egy ipari telephely van.

Vita alakult ki, valóban a vállalkozó telephelyének minősült-e az ingatlan, a képviselők szerint ugyanis nem volt, nem is lehetett bejegyezve. Derültek ki érdekességek is a többórás gyűlésen. A tulajdonos elmondta, mivel kisebb öntödét akar, az ott már beépített nagy olvasztókat szétdarabolta. Kiderült, azokat húsz éve még a borsodnádasdi lemezgyárból hozta. A telephely amiatt is vita tárgya volt, mert Bátor húsz éve elfogadott rendezési terve nem volt föllelhető a hivatalban. Az önkormányzat végül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól tudott szerezni egy példányt, aszerint ott nem volt ipari telephely.

Konfliktus alakult ki amiatt is, mert az önkormányzat környezetvédelmi szakvéleményt készíttetett a faluba tervezett öntödéről, de amikor először kérdezték a vállalkozót, mit tervez, nem válaszolt, majd az említett anyaghoz adott adatokat, de a szakértő szerint keveset. Így a szakvélemény nem segítette a képviselőket, csak annyit tanácsolt, hogy az üzem kéménye legyen minél magasabb. A vállalkozó ellenben a bíróságon fel szeretné használni az ő megrendelésére készült alapos szakvéleményt. Szerinte az önkormányzat által felkért független szakértőnek ismernie kellett volna a technológiát.

Az öntödét támogatók szerint szükség van a munkahelyekre, még ha nem is helyiek dolgoznak ott elsősorban, valamint kell a helyi adó is, amelyet a vállalkozás fizet. Ráadásul egy vesztes per óriási adósságba taszítaná az önkormányzatot. A főleg helybeli idősebb korosztály szerint a be-, illetve visszaköltöző fiatalabbak, illetve más, az öntödét ellenzők részéről a turizmus támogatása csak álmodozás. Bátorban sosem lesz jelentős idegenforgalom, az eddigi próbálkozások sem hajtottak hasznot, vélték. A faluban a turizmus sosem fog annyi munkahelyet létrehozni és annyi adót befizetni, mint amennyit a második öntöde eredményezne.

Ezzel szemben az öntödét ellenzők szerint a falu közepén, annak legalacsonyabb részén tervezett ipari létesítmény nem lenne vonzó a környékre kirándulóknak. A turizmustól nem egy-két év alatt lehet eredményt várni, mondták, ezenkívül most fektetett bele a falu hetvenmillió forintot, hiszen információs pontot, tanösvényt alakítottak ki. Ezenkívül ők a saját és gyerekeik egészségéért aggódnak, hiszen azért jöttek Bátorba, mert jó a levegő. Megjegyezték, hogy a támogatók általában az öntödéktől messze, Bátor magasabb pontjain laknak. Aki viszont a működő üzem környékén lakik, a szagok miatt panaszkodott. Az ellenzők azt is borítékolták, hogy a vállalkozó nem nyerné meg a pert.

Szóba került az is, hogy a változtatással a jelenleg ott működő fatelep továbbra is tevékenykedhet, illetve az öntödés vállalkozó is tovább raktározhat. A területnek egyébként három tulajdonosa van, akik szerint jelenleg az ingatlan nem alkalmas lakások építésére, kármentesíteni kell a szennyezett, martinsalakkal, egyébbel feltöltött talajt.

A bátoriak egyébként egyetértettek abban, hogy gyakrabban kellene falugyűlést tartani és a döntés előtt kellett volna tájékoztatót szervezni és meghallgatni a lakosság véleményét.