Optimistán késni

Aki korábban érkezik, szorong, aki pontos, az kényszeres, aki késik, nárcisztikus – így viccel a pszichológus­. Be kell vallanom – bár egyik kategória se kecsegtető – én mégiscsak a késők közé sorolnám magam. Szörnyű, mert amikor én várakozom, az is bosszantó, habár e téren elég toleráns vagyok. Leszögezhetjük, a késés­ a várakozóknak és a későknek is kellemetlen. Én sem azért érkezem utolsóként, mert tiszteletlen lennék, lusta, vagy nem ismerem az órát, esetleg nálunk mindegyik időmérő pontatlan, csupán még az utolsó pillanatban is képes vagyok belefogni olyan dologba is, amelyről előre tudom, hogy nem fejezem be. Majd amikor beesek, nem győzök sajnálkozni, hisz őszintén szégyellem magam.

Elterveztem, ebben az évben változtatok! Összeszedettebb, pontosabb időbeosztással igyekszem élni. Majd egy cikkből kiolvastam az alibit és egyben a felmentést e problémára. Képzeljék, a pontatlanság a sikeres, kreatív és optimista emberek egyik közös tulajdonsága. Azt írták, az optimista emberek sokkal többre becsülik a rendelkezésükre álló időt, mint amennyi az valójában, könnyen kicsúszhatnak belőle, így a késés nem feltétlenül az ő hibájuk, egyszerűen csak a személyiségünk része.

Ám ez sem tántorított el az elhatározásomtól, hogy időben érkezzek, ha viszont mégsem sikerülne, akkor le­galább már tudom, nem az én hibám és csak remélem, ezt mások is olvasták!