Óriásbábtól Fenyő Miklósig – Ilyen programokkal vár a szombati Felsőváros Ünnepe

Különleges programokra számíthatnak kicsik és nagyok szombaton, mely messze nem lesz egyhangú.

Ezt ne hagyja ki! Megint a kínai vakcina ellen ágálnak a baloldaliak

Szombaton rendezik meg a Felsőváros Ünnepét, ahol újra megválasztják Felsőváros Csillagát is. Gyermekek és felnőttek számára is élvezetes, sokoldalú programkínálattal csalogat az esemény, mely a Nemzedékek terén várja az érdeklődőket, családokat. Nem csak cirkuszi játékos hangulattal találkozhatnak a kilátogatók, de egy legendás előadóra is számíthatnak, Fenyő Miklós személyében.

Idén is az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezi a programokat, melyek alább olvashatók:

10:00 Óriáscirkusz – Vaga Banda társulat

Cirkuszos mókázás, amelyben a cirkusz varázslatos hangulatát hívjuk életre. Bemutatkozik Csőrösi Kelep Elek, a világutazó gólya és Jázmin, a bájos elefánthölgy óriásbáb formájában. Láthatnak bűvész, zsonglőr attrakciót, sőt igazi tűznyelő művészt is! Néha kisebb csetepaté támad a porondon, de a közönség segítségével minden jóra fordul. Élőzenei kíséret, szórakozás minden korosztálynak közel egy óra hosszában. Előadja négy fő.

11:00 Iszkiri zenekar gyerekkoncertje

Az Iszkiri zenekar egy modern, vagány gyerekzenét játszó zenekar. Alapító tagjai többgyermekes apukák és pedagógusok, így nagyon könnyen megtalálják a közös hangot a 4-10 éves gyerekekkel. Így alakult meg az ISZKIRI gyerekzenekar, amelynek repertoárját könnyedén válogatták össze, hiszen külön-külön számtalanszor játszottak már gyermekközönség előtt. A zenekar saját dalok tekintetében igen termékeny. Koncertjeiken igen nagy sikerrel adják elő szerzeményeiket, de természetesen emellett felcsendülnek a legnépszerűbb magyar gyerekdalok is.

15:00 MárkusZínház: Laci királyfi

A kicsi Laci királyfi hirtelen dühében elkívánja nővéreit a Föld alá. Hiába bánja, muszáj a királykisasszonyok után mennie. A vándorúton megküzd három sárkánnyal, de csakis a kígyó királylánytól kapott varázsinggel, és varázskarddal győzedelmeskedhet. Így találja meg a mese végére élete párját is. Benedek Elek meséjét színpadra adaptálta és rendezte: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor. A díszletet és a bábokat tervezte, kivitelezte: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor

Népzenei adaptáció: Morvai Ferenc.

Zenei közreműködő: Pilári Áron / Pilári Lili Eszter

„Felsőváros csillaga” díjátadóra 17 órakor kerül sor.

20:00 Fenyő Miklós koncert

Több mint 50 év, több mint 400 dal, több mint egy szerző, több mint egy előadó:

Egy kultusz: FENYŐ MIKLÓS

A 60-as évektől ő a rock&roll elsőszámú, és utánozhatatlan hazai nagykövete, aki idén újra töretlen energiával koncertezni kezd országszerte. Felsorolni is hosszú lenne, amit az évtizedek alatt lerakott az asztalra: a dalok mellett a több ezer koncert, sikeres musicalek, majd film készült az életérő Made in Hungaria címmel. Rengeteg kitüntetés, és még sorolhatnánk. A járvány kitöréséig minden nyáron turnéra indult zenekarávaI. Jelen állás szerint itthon júliustól indulhatnak újra a koncertek. Augusztusban 24. alkalommal idén is megrendezésre kerül a nyári budapesti show műsora a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, és mint minden év decemberében idén is lesz a Papp László Arénában „Nincs karácsony Fenyő nélkül „ című szuper koncertje.

A járvány miatt másfél éves kényszerszünet után Fenyő Miklós koncertjének első állomása Eger városa lesz július 24-én, ami egy különleges eseménynek számít az egész csapat számára. Miklóst a koncerten a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. Az este folyamán természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatnak „örökzöld” slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány.

Nem tudjuk, hogy mi hajtja Fenyő Miklóst, de abban lehet valami igazság, hogy a rock&roll konzervál.

Kiegészítő programok:

Mesekert – játékos gyerekfoglalkoztató, Magic Bomb – családi szabadulós játékok, Ládavasút

Kezdőképünk archív fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap