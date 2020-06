Óriásplakátokkal is védi dolgozóit a közútkezelő

Újabb kampányt indít a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Figyelj a közutasokra!” felszólítással. A közlekedők az M1-es, az M3-as, az M30-as és az M7-es autópályák, továbbá a 710-es és a 8-as főút mentén találkozhatnak ezzel a szöveggel készült óriásplakátokkal.

A koronavírus járvány miatt meghozott intézkedések enyhítése után újra egyre többen közlekednek a hazai közutakon, így megnőtt a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége, számol be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy ez nemcsak minden közlekedőre, de a társaság úton dolgozó munkatársaira is veszélyt jelenthet. A 2000-es évtől napjainkig 17 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt, ezért is folytatja a társaság „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát. Ezúttal gyorsforgalmi utak és két forgalmas főút mentén elhelyezett újabb óriásplakátokkal hívják fel mindenki figyelmét arra, hogy vigyázzunk az úton dolgozó közutasokra és egymásra is.

A közlekedőknek érdemes nemcsak a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek környezetében figyelni a kihelyezett forgalmi jelzéseket vagy ideiglenes sebességkorlátozásokat. Legutóbb például a társaság ajkai mérnöksége váltakozó forgalomirányítás mellett végzett kaszálási munkákat a 8-as főúton, amikor egy autó becsapódott a munkaterületre és csak a szerencsén múlt, hogy a forgalomirányító kolléga kisebb sérüléssel megúszta a balesetet. A balesetről készült fedélzeti kamerás felvétel és további, a kampány kapcsán készült korábbi videó is elérhető a társaság Youtube oldalán.

A „Figyelj a közutasokra!” kampányról készült fotók elérhetőek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hivatalos

Instagram oldalán.