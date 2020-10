Oroján Sándor: leépítés jöhet a Városgondozásnál

– Újabb leépítések várhatóak a Városgondozás Eger Kft.-nél. Közel húsz munkatársuktól válhatnak meg – osztotta meg portálunkkal Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP egri frakciójának vezetője.

– Mindez aggodalomra ad okot, hiszen a társaság felel a közterek tisztaságáért, továbbá a téli síkosságmentesítésért is, mely lassan akár időszerűvé is válhat. A januárban hullott ónos eső idején is jól látható volt, hogy egy-egy időjárási viszontagság elhárítása időbe telik a Városgondozásnak – tette hozzá.

Akkor portálunk is beszámolt róla, hogy az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet sürgősségijére az átlagosnál jóval több beteg került a reggeli, kora délelőtti órákban. Délelőtt 75 beteget láttak el a Sürgősségi Betegellátó Osztály traumatológiáján. Törésekkel, zúzódásokkal jelentkeztek a betegek, sok esetben mentő vitte őket az osztályra.

– Az elmúlt egy évben havi tizenegy millió forinttal csökkentette a városvezetés a cég költségvetését. Megszüntették a hétvégi éjszakai műszakokat is, s mindez már jól látható Eger összképén. Amennyiben további munkatársaktól válnak meg, akkor a 8-12 tagú brigádok hat személyre fognak csökkenni. Ezáltal tovább romolhat majd a város köztisztasága vagy lassabban lesznek képesek vis maior helyzetek kezelésére – fogalmazott Oroján Sándor.

Megkérdeztünk minderről a Városgondozás vezetőjét, Juhász Gézát is. – Társaságunknál nincs tervezett – semmilyen mértékű – létszámleépítés. A humánerőforrás gazdálkodás napi feladat, folyamatos munka. Társaságunk a feladatellátáshoz mérten stabil létszámmal rendelkezik. Törekvésünk az, hogy egyre több piaci alapú munkát vállalva akár még létszámbővítésen is szeretnénk gondolkodni – írja válaszában.