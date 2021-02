Oroján Sándor: Nem a pénz kevés az egri hivatalban, hanem a szakértelem

Oroján Sándor Fidesz KDNP frakcióvezetője és Orosz Ibolya, a frakció képviselő a szerda délelőtt Eger 2021-es költségvetésről beszélt. Annak ellenére, hogy hónapok óta írásban kérnek beszámolót az előkészületekről Mirkóczki Ádám polgármestertől, csak a sajtóból értesülnek a város pénzügyi helyzetéről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Semmilyen információnk nincs a 2021-es költségvetésről, korábban önkormányzati dolgozóként sokszor láttam azonban a folyamatot ami ennek létrejöttéhez vezet. Már előző év novemberétől rendszerint komoly készülődés előzte meg ezt. Intézményeket, képviselőket is bevontak ebbe – mondta Orosz Lászlóné Ibolya. Hozzátette, hogy javaslataikat nem fogadják el, és a tájékoztatást is megtagadják a pandémiára hivatkozva. Viszonyításként megosztott pár gondolatot a tavalyi és a 2019-es költségvetésről is.

– Két évvel ezelőtt összesen közel 45 milliárd forint bevétele volt Egernek, ebből a pénztárakban 443 millió forint, számlán 20,1 milliárd forint, deviza számlán pedig 25,5 millió forint volt. A kiadás 23,8 milliárd forint volt. A költségvetésben volt általános tartalék 40 millió forint, továbbá 700 millió forint és 500 millió forinttal több adóbevétel keletkezett a tervezettnél. Továbbra sem tudjuk, hogy ezeket az összegeket mire költötték. Az is kérdés, hogy a 2020-ban, a pandémia miatt meg nem valósult rendezvényekre vagy beruházásokra szánt hatalmas összeg hol van – húzta alá a képviselő asszony. Arról is beszélt, hogy számos javaslatot tettek, többek között a taxisok és a vendéglátósok megsegítésére. Utóbbit Mirkóczki Ádám azzal utasította el, hogy ha elengedik az önkormányzati épületekben működő vendéglátósok bérleti díját az igazságtalan azokkal szemben akik nem önkormányzati tulajdonban működnek.

Oroján Sándor szerint nem a pénz kevés hanem a szakértelem a polgármesteri hivatalban.

– A 2021-es költségvetésről a közelmúltban Minczér Gábor nyilatkozott az Eger tv-nek. Az alpolgármester azt mondta, hogy az önként vállalt feladatokra nem lesz pénz. Majd elkezdett kötelező feladatokat felsorolni – idézte fel Oroján Sándor. Hozzátette, hogy a pandémia miatt csökkent adók még nem voltak érezhetőek, de az önkormányzat pénzhiányra hivatkozik.

– A 2020-as költségvetés legfrissebb szeptember végi adatai szerint a tervezett adóbevételek 95 százaléka teljesült. Ez több mint amiből 2018-ban gazdálkodhatott a városvezetés. Volt továbbá 600 millió forint tartalék is. Ezt az is jól mutatja, hogy volt pénz óriásplakátokra, tavaly októberben pedig plusz 30 millió forint a a Média Eger Kft-nek – húzta alá Oroján Sándor. Kijelentette, hogy a megfelezett iparűzési adó bizonyos, hogy Eger nem marad kormányzati kompenzáció nélkül.