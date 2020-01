Őröket alkalmaznak a fatolvajok ellen az erdészetek

A hideg, téli idő beköszöntével egyre több a falopás Heves megye erdőiben is. A szakemberek szerint hiába a rendőrök, erdészek és őrök munkája, ha a fával tüzelők az olcsóbb, lopott fát megvásárolják. A becslések szerint a tolvajok évente milliárdos károkat okoznak az erdőkben.

Az erdészek festékkel jelölik meg az illegálisan kivágott fákat. Az ilyen csonkok egyébként is könnyedén felismerhetőek a szakszerűtlen és kényelmes vágási módszerről. Ahogy beköszönt a tél és a hideg, egyre több fa tűnik el. A statisztikák szerint az évente ellopott famennyiség kilencven százalékát ilyenkor viszik el a tolvajok.

– Folyamatos az együttműködés a bűnüldöző szervezetekkel, s a cég munkatársain kívül az Egererdő területén már külön őrző-védő cég is járőrözik. Az autós fatolvajok szinte bárhol, a kisebb tételben fát eltulajdonítók a lakóhelyükhöz minél közelebbi erdőből próbálnak meg fát szerezni – tudtuk meg Vígh Ilonától, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetőjétől.

Kevesebb fát vittek el tavaly

A lopások száma ugyan csökkent, de így is évente többmilliós a kár, és több száz kocsinyi fát visznek el.

– A legnagyobb értékű falopás 2018-ban a Szilvásváradi Erdészet, 2019-ben pedig a Pétervásárai Erdészet területén volt. A 2018-ban a fakészletből és a faállományból több mint tizenhétmillió forint értékben tulajdonítottak el, közel hatszáz köbmétert. Tavaly ugyanakkor már jóval kevesebb volt az eltűnt mennyiség: novemberig még nem érte el az összege a hatmillió forintot, ami közel kétszáz köbméternyi tüzelőt jelent – részletezte Vígh Ilona.

Nem csupán anyagi az erdészeti kár

A tolvajok az anyagi kár mellett biológiait is okoznak, hiszen az ily módon kivágott fákat az erdészeknek pótolniuk kell, ami nemcsak sokba kerül, de éveket kell várni, hogy megnőjenek a helyükbe ültetett csemeték. Ezt a szakemberek úgy magyarázzák, hogy egy ilyen fa esetében, ha újraültetik, harminc, akár negyven év is eltelhet, mire kitermelhető és végül hasznosítható lesz. Egyes típusú fáknál, például a tölgy esetében pedig akár nyolcvan vagy kilencven évet is várni kell, hogy erdészeti hasznosításra juthasson, s számottevő legyen jótékony ökológiai hatása.

– A falopás – értéktől függően – bűncselekmény, valamint természetkárosítás – magyarázta Vígh Ilona, s hozzáteszi: élőerős vagy elektrotechnikai eszközös ellenőrzéssel az erdőterületen belül bárhol, bármikor találkozhatnak a fatolvajok. Nagy a lebukás veszélye. Ha más nem, ez eltántoríthatja a lopásra vetemedőket.

Hiába őrzik, ha van piaca a lopott árunak

A szakemberek szerint hiába a rendőrök, erdészek és őrök munkája, ha a fával tüzelők az olcsóbb, lopott fát vásárolják. Tehát kellenek hozzá orgazdák, de kellenek hozzá azok az emberek is, akik ezt megveszik. Ha az ismeretlen helyről származó, bizonylatok nélkül árusított faanyagot nem vásárolják meg, akkor ezzel is vissza fogják szorítani ezeket a cselekményeket. Az országban évente több mint harmincezer köbméter fát lopnak el. Sokan saját megélhetésük miatt folyamodnak ehhez, ez az egyik legjellemzőbb formája a megélhetési bűnözésnek.

Kontinensszerte probléma

Nem csupán megyénkben és az egész országban előforduló probléma az engedély nélküli fakitermelés. Közép- és Kelet-Európában több országban is jelen van. A Nordmann-fenyő őshazájában, Grúziában például a Nordmann-tűzifa kifejezetten olcsó volt a múltban, ám a piacon fellelhető mennyiség jó részét nem legálisan vágták ki, hatalmas anyagi és ökológiai kárt okozva ezzel. 2011-ben sikerült gátat szabni a pusztításnak: a drasztikus erdőirtások miatt bevezetett magas pénzbüntetés szinte teljesen megszüntette az illegális fakivágásokat. A büntetés összege körül mozog ugyanis a havi nettó átlagkereset. Ma, a hazánkban is népszerű kaukázusi jegenyefenyő vágása vagy szállítása – átszámítva – több mint százezer forintjába kerül annak, akit hazájában tetten érnek vele.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock