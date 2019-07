Örömkönnyek is potyogtak a pontváró bulin Egerben (videók, galéria)

Az idén is megrendezték a Pont Ott Partit, azaz a felvételizők ponthatárváró buliját a megyeszékhelyen. Az uszoda szomszédságában lévő belvárosi szórakozóhelyen, a Club Café & Barban számos fiatal gyűlt össze, hogy megtudja, melyik egyetemen vagy főiskolán folytatja tanulmányait. A ponthatárokat este nyolc órától tették közzé az óriási LED-kivetítőn, az izgatott megjelenteket addig is zenés programok várták éjszakába nyúlóan.

Habis László, Eger polgármestere ezúttal is videóüzenetben köszöntötte a kíváncsi ifjúságot. Gratulált a sikeres érettségi vizsgájukhoz, s kívánta, hogy minél többen abba az intézménybe nyerjenek felvételt, ami a szívük vágya, s olyan hivatást válasszanak, ami sok sikert, örömöt hoz az életükben. Hangsúlyozta, azért fejlesztik ezt a várost, azért hoznak létre új infrastruktúrát, bővítik az intézményhálózatot, rekonstruálják könyvtárat, hogy ez mind a fiatal generáció számára nyújtson megélhetési és kikapcsolódási lehetőséget.

– Az a célunk, hogy élhető, versenyképes, mindenki számára vonzó város legyen Eger. Bízunk abban, hogy tanulmányaitok befejeztével visszatértek a megyeszékhelyre, s itt indítjátok pályátokat, itt alapítotok családot – fogalmazott a városvezető.

Nyolc órához közeledve egyre feszültebbé vált a légkör, s amikor nyilvánosságra hozták a ponthatárokat, minden szempár a kivetítőre tapadt. Többen örömkönnyekben, vagy ujjongásban törtek ki a pozitív hír láttán.

Szegedi Balázsnak jól alakult az estéje, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vették fel. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium egykori tanulója nem gondolta volna négy évvel ezelőtt, hogy majd egyetemen tanul tovább.

– Nagyon örülök, de még nem teljesen fogtam fel – magyarázta a fiatalember, aki hatalmas motivációt érez magában. – Katonai légi irányítási szakra vettek fel, ez volt az első, amit megjelöltem. Ez ad egy civil szakmát, s ezzel a honvédségnél is elhelyezkedhetek, de civilként dolgoznék főként.

Nagy Adrienn örömében sírva is fakadt, mikor megtudta, hogy a miskolci egyetem gazdaságtudományi karára, turizmus vendéglátás szakra jutott be.

– Ezt jelöltem meg elsőként, nagy segítséget jelent, hogy állami finanszírozású képzésre megyek. Ezután biztosan szeretnék elvégezni egy mesterképzést is, szeretem az angol nyelvet és a matematikát – mondta a korábbi, szintén szilágyis diák.

Kelemen Balázs a debreceni egyetemen folytatja a tanulmányait, ő is az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban végzett.

– Mérnökinformatikus szakra járok majd, s később is ezzel szeretnék foglalkozni, hiszen mindig is érdekelt az informatika és a matematika. Reményeim szerint két év után, kezdő szinten, már el tudok helyezkedni – mondta. Nem igazán izgult a ponthatárok kihirdetése előtt.

Vitkóczi Marianna, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási irodavezetője arról beszélt, igyekeztek felhívni a fiatalok figyelmét a pályaválasztás fontosságára.

– Már januárban megkezdtünk egy kampányt, amikor a duális felsőoktatást ajánlottuk a tanulóknak. Folyamatosan népszerűsítjük ezt a képzést mind a felső-, mind a középfokú oktatásban, hiszen úgy gondoljuk, hogy az elméleti és gyakorlati összhang nagyon fontos – jelentette ki. Hozzátette, egész este várták a fiatalokat, folyamatos programokkal kedveskedtek nekik.

Bűdi Boglárka, az iparkamara tanulószerződéses tanácsadója elmondta, a jelenlévő szolgáltató szervezetek – köztük az Eszterházy Károly Egyetem, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Egri Szakképzési Centrum vagy a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – a szolgáltatásaikra vonatkozó kérdésekre válaszoltak a diákoknak, azzal a céllal, hogy a fiatalok jobban megismerjék azokat.

– Fontos: ha mégsem minden a terv szerint alakul, akkor még mindig ott van az a lehetőség, hogy szakmát tanuljanak, s ebben is igyekszünk segíteni nekik – tette hozzá a tanácsadó.

Egyre nő az érdeklődés az egyetem iránt

Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Egyetem felvételi és képzésszervezési osztályának vezetője korábban arról tájékoztatta portálunkat, hogy az előző évhez képest 4,7 százalékkal többen, 6568-an jelentkeztek a szeptemberben az Eszterházy Károly Egyetemen induló képzésekre. A legtöbben az idén is a pedagógiai kart célozták meg. Az intézményben továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a pedagógusképzés, az összes jelentkezés negyven százaléka futott be erre a területre. A felvételizők zöme Egerben kíván tanulni, 8 ezer 238 kérelmet nyújtottak be az egyetem székhelyére. Gyöngyösre 2 ezer 47-en jelentkeztek, míg Jászberényben 1103, Sárospatakon pedig 729 jelentkezést regisztráltak.