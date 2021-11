Örömöt és megnyugvást hoz az időseknek a 13. havi nyugdíj februári kifizetése

Fűrész Jánost, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnökét kérdeztük, miként látja korosztálya helyzetét. Közölte: nehéz időket élünk, a nemzet harcban áll. Nyakunkon a járványhullám, migránsok a határoknál, a globális erők szorongatják patrióta kormányunkat. Mégis történnek jó dolgok is.

– Nem elvesz, hanem képes és tud adni a kormány szinte minden korosztálynak, társadalmi csoportnak – ezt hangsúlyozta a Heol kérdésére az egyesületi elnök. Mind mondta, idén igen sokszor csengetett a postás a szeniorkorosztálynál: januárban érkezett az inflációkövető emelés, majd a 2009-ben elvett 13. havi nyugdíj egyheti része. Az évközi pénzromlás miatt nem vártak a döntéshozók az év végéig, hanem nyáron már utalták a 0,6 százalékos emelést, ami átlagban 10 ezer forint volt.

– November közepén pedig postázták egységesen mindenkinek a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, s vele a visszamenőleges inflációkövető korrekciót, ami átlag 20 ezer forintot jelentett. Öröm és megnyugvás is minden nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek a 2009-ben elvett, teljes 13. havi összeg jövő februári kifizetése. Ezt is megéltük 12 évnyi értő kormányzati munka után – fogalmazott a nyugdíjas vezető.

Véleménye szerint az idős korosztály nem ígéretet vár, hanem folyamatos gondoskodást. Nem véletlenül érzik úgy, az össznemzeti gondolkodás meghozza a gyümölcsét.

– Átérezzük a 100 ezer forintnál is kevesebből élők nehéz helyzetét, őket a gyerekeiknek kell segíteni. Erre nem is kellene figyelmeztetni, a szülők iránti gondoskodásra törvény is kötelez. Az idősek bölcsessége, szelídsége talán képes hazacsalogatni a külföldön dolgozó unokákat, hisz ők ott adóznak. Itt kell megkeresni és elkölteni is a pénzt. A luxusnyugdíjak is irritálják korosztályunkat, amit meg kell vizsgálni az illetékeseknek – vélte.

Véleménye szerint most az országos nyugdíjas „ejtőernyős” csúcsvezetők egyre-másra hozzák létre az úgynevezett érdekképviseleti fórumokat, tudva, hogy 2,5 millió nyugdíjas a választók több mint negyedét teszi ki. – Felelőtlenül ígérgetnek, hergelik a korosztályt, svájci indexálással bolondítják az időseket. Elfelejtik, hogy ők korábban még a nyugdíjakat is meg akarták adóztatni – fogalmazott Fűrész János.