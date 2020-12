Országos szinten is újdonságnak számít az egri parkolóház kialakítása

Új, modern rendszerű parkolóház épül a Kertész utcában. Országos szinten is az egyik legkorszerűbb lesz az egri létesítmény. Kialakítása miatt nemcsak sofőr-, de járműbarátnak is ígérkezik az épület, és a parkolási gondokat is megoldhatja.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A korszerű létesítmény – mely a Nemzeti Vízilabda- és Úszóközpont egyik projekteleme – megvalósítását februárban kezdte meg a kivitelező. Az önkormányzat városrendezési ügyintézője elmondta, a beruházás nettó 1,6 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg, a Modern Városok Program keretében. Nagy Tamástól megtudtuk, a 253 férőhelyes parkolóház szükségességét indokolta az is, hogy az uszoda és fürdő környékén meglehetősen nehézkes letenni az autókat, hiszen kevés az erre alkalmas helyek száma. A ház elsődleges funkciója ugyan a Nemzeti Vízilabda- és Úszóközpont létesítményeinek kiszolgálása, ám fontos szerepet kap a belváros déli részén a parkolási gondok enyhítésében. Újdonságnak számít a létesítmény kialakítása. – Térszinteltolásos, úgynevezett gyorsrámpás rendszerű lesz a parkolóház. A járművek a szintek közötti közlekedést biztosító rámpán állnak majd – fogalmazott. Ilyen létesítmény hazánkban az elsők között valósul meg Egerben – tudatta a szakember. Kiemelte, a munkálatok során előre gyártott, nagy fesztávot áthidaló, feszített vasbeton vázrendszerrel dolgoznak. Ennek nagy előnye egyrészt, hogy meggyorsítja az építkezést, másrészt nem szükséges pilléreket alkalmazni egyes helyeken. – A belső közlekedési utakon, és a beállóhelyeken mellőzni lehet a belátást és parkolást is zavaró tartóoszlopokat. Mindez dinamikusabb közlekedést tesz lehetővé: jármű és sofőrbarát megoldás is egyben – vélekedett. A parkolásokat ugyanis nagymértékben zavarják az ilyen építményekben szokásos oszlopok jelenléte. – Az építkezés jó ütemben halad, jelenleg ötvenszázalékos készültségben van a parkolóház – tudatta az önkormányzat munkatársa. A tereprendezést, föld- és alépítményi munkákat már elvégezte a kivitelező, ezzel elérte a szerkezetkész közeli állapotot. Egy közművekkel rendkívüli mértékben érintett helyszínről van szó, komplett gázfogadó is volt az ingatlanon korábban. Ennek kiváltását már elvégezték, s áthelyezték azt a Petőfi térre. A munkaszervezést nem könnyítették meg a telek adottságai. Emiatt elkerülhetetlen volt, hogy időnként – a feltétlenül szükséges időre – a Kertész utcát is igénybe vegyék, például a homlokzati panelek, a betonelemek beemelésénél. A napokban azonban elkészült a Kertész utca felőli homlokzati rész is, így sokak örömére már vissza is adhatták a forgalomnak az említett útszakaszt. Elkerülhető lesz majd az autók koccanása is A parkolóház építtetője az egri önkormányzat, a tervezést az Egri Statikus Iroda végezte el, a generál kivitelező pedig az Eron Zrt. A munkálatok során felhasznált, előregyártott födém és falszerkezeti elemek úgynevezett feszített technológiával készülnek, melynek nagy előnye, hogy ezáltal repedésmentessé és vízzáróvá válnak, így tartósak és biztonságosak is lesznek. A szinteltolásos gyorsrámpás megoldás segítségével elkerülhetővé válnak a más rendszerekre jellemző, oszlopnak és rámpafalnak koccanások. Beláthatóbbá válik a kanyarodás, s egyszerűbbé a manőverezés. A rámpák meghatározott lejtéssel bírnak, jellemzően három-öt százalékossal. A létesítményben hat akadálymentesített és hat családi parkolót is kialakítanak. Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock A Mindmegette karácsonyi ajánlata Nincs karácsony töltött káposzta nélkül – klasszikus recept a Mindmegettétől