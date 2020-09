Örülnek az iskolaőröknek Heves megyében

A szeptember elsejei tanévkezdéskor 423 köznevelési feladatellátási helyen léptek szolgálatba iskolaőrök. Horváth László miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy az intézmények nyitott szívvel fogadták a segítséget és biztonságot hozó munkatársakat. Az eddigi visszajelzések pozitívak, az iskolaőrök könnyen és gyorsan beilleszkedtek a közösségekbe.

A tanévkezdéskor megyénk húsz oktatási intézményében állt munkába iskolaőr, ám további féltucat helyről jelezték már a múlt héten, hogy igényt tartanának a munkájukra. A tapasztalatok szerint ugyanis nyitott szívvel fogadták az új munkatársakat, akik könnyen és gyorsan beilleszkedtek az iskolai életbe. Horváth László miniszterelnöki megbízott, megyénk országgyűlési képviselője portálunknak elmondta: ezzel megtört a hallgatás az iskolákban jelen lévő problémákról.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára múlt héten sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy azokon a helyeken léptek szolgálatba az iskolaőrök, ahol a továbbképzés, az iskolapszichológus, a szociális munkás, a tantestület eddigi munkája nem volt elegendő a rend teljes körű fenntartásához, s ahol az intézményvezető ezt igényelte. Az iskolaőröket speciális képzésen arra készítették fel, hogy az iskolai közegben pusztán a jelenlétükkel fenn tudják tartani a rendet ott, ahol azt az intézményvezető ezt kezdeményezte. Eddig 423 helyszínen kezdték meg tevékenységüket.

– Szinte kivétel nélkül pozitív információk jutottak vissza az iskolákból. Jól fogadták az iskolaőröket, de ez természetes hiszen aki segítséget hoz azt általában nyitott szívvel fogadják – árulta el kérdésünkre Horváth László miniszterelnöki megbízott, megyénk országgyűlési képviselője. – Szép teljesítmény az is, hogy mintegy egy hónap alatt sikeres vizsgát tettek az iskolaőrök, a pedagógiai, pszichológiai és rendészeti képzésen. Fontos hangsúlyozni, hogy ők közbeléphetnek és megakadályozhatnak nem kívánatos cselekményeket az iskola falai között, továbbá visszatartó erejük is van, de a kritikákkal ellentétben nem feszültséget és félelmet keltenek, hanem biztonságérzetet a visszajelzések szerint

Elmondta azt is, hogy megközelítőleg a megye közel húsz intézményében vannak már iskolaőrök, ám ez is bővülni látszik: további öt intézmény vezetése már jelezte az elmúlt napokban, hogy ők is szeretnének csatlakozni a programhoz. Mint mondja megtört egyfajta hallgatás, hiszen egy oktatási intézmény sem szívesen beszélt arról, hogy az erőszak valamilyen formája jelen van az intézményükben.

– Most viszont egyre többen gondolkodnak úgy, hogy ezeknek a jelenségeknek elejét kell venni. Az erőszak ugyanis többnyire ahhoz vezet, hogy a tanulók ha tehetik menekülnek ezekről a helyekről, ha beszélnek róla ha nem – húzta alá Horváth László.

Megtudtuk azt is, hogy az iskolaőrök közfeladatot ellátó személyek, akikhez közvetlenül lehet fordulni gond esetén, továbbá azt is, hogy több mint egyharmaduk nő.

– A tanévkezdés óta egyetlen esetről tudunk amikor be kellett avatkoznia egy iskolaőrnek. Ez két osztály összetűzése volt, s végül a rendőrséget is a helyszínre kellet hívnia, de komoly erőszakos cselekmény nem lett az ügyből. Természetesen a hangsúly a megelőzésen van. Azzal, hogy beépülnek az iskolai közösségbe és megismerik majd az ott tanuló diákokat tudni fogják, hogy kik azok akik problémásak és esetleg több figyelmet kell rájuk fordítani. Kifejezetten szerencsés esetek azok, mikor egy iskolaőrnek helyi kötődése is van az intézményhez, amelyben szolgálatot teljesít, sokan például az intézmények egykori diákjai – fogalmazott portálunk kérdésére Horváth László, aki elárulta azt is, hogy Gyöngyöspatán is munkába állt már egy iskolaőr.