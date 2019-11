Összefogás a rák ellen Heves megyében

A programot november 4-én 15 órától a Mátra Honvéd Kaszinóban rendezik meg.

Hogyan javíthatják életkilátásaikat és életminőségüket a daganatos betegek? Erre a kérdésre is választ adnak Gyöngyösön, ahová Heves megye minden településéről várják a résztvevőket a prosztatadaganat által érintett férfiaknak meghirdetett, azonban mások számára is hasznos 10 Ezer Lépés Program idei megyei rendezvényére.

Nemcsak a férfiakra számítanak, hanem a nőkre is, mert sokszor rajtuk múlik, hogy a férfiak eljutnak-e orvoshoz, milyen segítséget fogadnak el. A programot november 4-én 15 órától a Mátra Honvéd Kaszinóban rendezik meg. A daganatos betegséggel való együttélésről, az életminőség, az életkilátások javításáról szóló ismeretterjesztő rendezvényt a Janssen által támogatott országos 10 Ezer Lépés Program keretében szervezi meg a Magyar Rákellenes Liga. A részvétel ingyenes, a helyszínen ugyancsak díjmentesen elérhetők a különféle egészségügyi tájékoztató kiadványok is. A résztvevőknek lehetőségük lesz az egyéni kérdéseiket is feltenni és tapasztalataikat is megosztani egymással.